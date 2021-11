Disse nasjonene er klare for VM-playoff

12 nasjoner skal kjempe om de tre resterende VM-plassene.

Disse seks er seedet i playoff: Portugal, Russland, Italia, Sverige, Skottland, Wales

Disse seks er useedet i playoff: Østerrike, Tyrkia, Polen, Nord-Makedonia, Ukraina, Tsjekkia

Fredag 26. november kl. 18 trekkes playoff-kampene. Lagene som er seedet møter et useedet lag i semifinalen, og de får også fordel av å spille på hjemmebane. Semifinalene skal spilles torsdag 24. mars. Playoff-finalene spilles tirsdag 29. mars.

Store nasjoner kan møtes

Lagene deles inn i tre puljer på fire lag. Hver pulje består av to lag som er seedet og to lag som ikke er seedet. Vinneren av hver semifinale møtes i en finale. Vinneren går til VM.

I teorien kan storlag som Portugal og Italia havne i samme gruppe og dermed kjempe om én VM-plass.

Følgende spillere er suspenderte i semifinalene: Zlatan Ibrahimovic, Emil Krafth (Sverige), Joao Cancelo, Renato Sanches (Portugal), Elif Elmas, Tihomir Kostadinov (Nord-Makedonia), Aleksandr Golovin, Fjodor Smolov (Russland), Mateusz Klich (Polen), Joe Morrell (Wales)

Det ble verken VM-billett eller playoff for det norske landslaget. Neste viktige kamper for Ståle Solbakkens lag spilles i juni, og neste sluttspill Norge kan nå er i 2024.

* Kvalifiseringen til EM-sluttspillet i Tyskland om to og et halvt år vil avgjøre om Norges sluttspilltørke omsider skal ta slutt, eller om den skal passere et kvart århundre.

* Før den kvalifiseringen er det nasjonsliga, der Norge fortsatt er i B-divisjonen. På grunn av VM i Qatar neste høst er turneringen framskutt. Den avgjøres med fire kamper i juni og to i september.

* Trekningen foretas i Montreux 16. desember. Norge er seedet på nivå 2 i B-divisjonen.

* Dette er seedingsnivåene, 1: Ukraina, Sverige, Bosnia-Hercegovina, Island. 2: Finland, Norge, Skottland, Russland. 3: Israel, Romania, Serbia, Irland. 4: Slovenia, Montenegro, Albania, Armenia.