Ali (20) døde etter knivangrep – hedres for å ha reddet 82 år gamle Betty

Betty Walsh (82) ble brutalt angrepet av en knivmann fredag kveld, da hun var på vei hjem fra en venn i Brentford i vestlige London.

82-åringen, som har ti barnebarn, ble knivstukket i ryggen. Et vitne, som også kjenner kvinnen, sier til Sky News at hun trodde hun hadde blitt dyttet.

Hendelsen fant sted rett utenfor en kebabrestaurant.

– Hun var på vei hjem fra en venn, og trodde en mann hadde dyttet henne i ryggen. Det viste seg at hun ble knivstukket. Hun er en nydelig kvinne. Jeg har kjent henne i mer enn 30 år. Alle her kjenner henne forklarer vitne og nabo Paul Moore.

Døde på stedet

Walsh er fortsatt innlagt på sykehus, men skadene er ikke livstruende, opplyser politiet til Sky News.

En 20-åring, som fikk med seg hendelsesforløpet, brøt inn og prøvde å hjelpe Walsh. Han ble selv angrepet og klarte å løpe inn i kebabrestauranten før han segnet om og døde på stedet.

20-åringen het Ali Abucar Ali, og blir nå omtalt som en helt i britisk presse.

Familien beskriver han som en omsorgsfull, ydmyk og morsom ung mann, og i helgen opprettet de en kronerulling på siden Gofundme.

«Fredag kveld 12. november mistet vi en sønn, en bror og en venn (...) Vi har ikke et eneste minne av ham uten å se hans fantastiske smil», skriver familien på nettstedet.

Hyllester

Åstedet er nå fylt opp med blomster og hilsener til den avdøde 20-åringen.

«Hvil i fred. Du ofret livet ditt for å redde et annet», står det skrevet på et ark, mens et annet leser:

«Kjære Ali. Mitt hjerte og min respekt går til deg. Du døde som en helt og må din unge sjel hvile i fred.»

En 37 år gammel mann ble arrestert dagen etter drapet, og har blitt tiltalt for drap og drapsforsøk. Han vil møte i retten mandag.