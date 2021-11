– Jeg har en helt ræva bart, som er så dårlig - men det er jo ikke alltid mentale problemer er så lett å se heller, sier McGrath til TV 2 på pressekonferansen etter å ha sikret tredjeplassen i parallellslalåm i Lech i Østerrike.

Alpinisten var fornøyd med å ha sikret hans andre pallplass i karrieren, men la ikke skjul på at han synes det siste året har vært tøft. Etter målgang pekte han på barten han har spart på i november, og forteller at «movember» er noe han stiller seg bak, og som han ønsker mer fokus på.

– Det har vært ekstremt tøft å ryke på en skade som i fjor under korona, og være mye hjemme alene, sier bærumsalpinisten.

PALLEN: Atle Lie McGrath kjørte inn til tredjeplass i parallellslalåmen i Lech i Østerrike denne helgen. Foto: JOHANN GRODER

McGrath sikter til leddbåndsskaden som han pådro seg under storslalåmrennet i Adelboden i januar tidligere i år. Skaden gjorde at alpintalentet måtte opereres, og satte en effektiv stopper for sesongen hans.

Vil sette menns mentale helse på dagsorden

Nå håper McGrath at han kan være med og bidra til at menns mentale helse i større grad settes på dagsorden.

– Jeg mener at det er viktig at vi gutter snakker sammen, og selv om barten min er ræva synes jeg det er en fin måte å bidra litt på.

Tredjeplassen i Lech var en etterlengtet opptur for alpinisten, og han innrømmet at han kjente på sterke følelser etter å ha krysset mållinjen.

– Jeg la meg ned på ryggen i målområdet der, og da rant det noen tårer. Det skal jeg ikke legge skjul på.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Usikkert om barten får leve

McGrath stilte spørsmål ved om barten kanskje var lykkebringende, men om den får leve lenger enn ut november er han derimot noe usikker på.

– Jeg snakket med noen av gutta, og de mente jeg måtte beholde den hvis jeg vant. Det gjorde jeg jo ikke, så den ryker nok den første desember. Men jeg skal holde den gående en stund til, avslutter McGrath.