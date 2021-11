Snøt rivalene for seriegullet - nå vil Espanyol ødelegge Xavi-festen

FC Barcelona - RCD Espanyol kan du se på TV 2 Play og på TV 2 Sport Premium 2 fra klokken 20:30 på lørdag.

Xavi Hernándes ble presentert som Barcelona-trener sist uke, og selv om spanjolen har kommet godt i gang på treningsfeltet venter den første store utfordringen på lørdag, når byrival Espanyol gjester Camp Nou.

Rivalerier som bygger på politiske uenigheter er det et flust av i Spania, og denne kampen er intet unntak. Derbyet er også det mest spilte gjennom spansk fotballs historie.

De «kongelige» mot Katalanerne

Barcelona og Espanyol er de to lagene som representerer Katalonia i årets utgave av La Liga, og begge lagene er fra byen Barcelona. Dette i seg selv er en god oppskrift på en hard og viktig kamp, men historien til klubbene om tilknytning og identitet har vært med å gjøre klubbene til bitre rivaler.

Petter Veland er fotballkommentator hos vsport , og er en av norges fremste eksperter på La Liga. Han har blant annet en podcast som heter «LaLigaLoca» sammen med Magnar Kvalvik og Jonas Adnan Giæver der de tar for seg alt som skjer i spansk fotball etter hver La Liga-runde. Han forteller om utgangspunktet for rivaleriet:

LA LIGA-EKSPERT: Petter Veland er en av de fremste ekspertene på spansk fotball i Norge. Foto: Viasat

– De første årene var det i lokale og regionale turneringer, før de begge var med på å stifte LaLiga i 1928. Noen år senere startet en veldig turbulent periode med dannelsen av Den andre spanske republikken og deretter borgerkrigen i Spania, og i denne perioden ble fotballklubben ofte brukt, og lot seg bruke, som propaganda og støttespillere, sier Veland til TV 2.

Siden starten av det 20. århundret har de to lagene kriget om hvem som representerer Barcelona best.

Da FC Barcelona ble formet i 1899 av sveitsiske Hans Gamper, sammen med de engelske brødrene Frederick Arthur og Ernest Witter, fulgte de en rekke spanske lag sin historie med å skapes med kraftig innflytelse fra sentraleuropa og de britiske øyene.

Eksempelvis tok de visstnok de nå så velkjente røde og blå fargene fra rugbyklubben Merchant Taylors fra utkanten av Liverpool - skolen der Witty-brødrene hadde studert. Dette skal Hans Gamper ha vært enig i ettersom han heiet på den sveitsiske klubben FC Basel, som også kler rødt og blått.

TRIBUNEBRÅK: Kampene mellom lagene er minst like harde utenfor banen som på. Her må Espanyol-supportere flykte fra bluss kastet av Barcelona-supporterne. Foto: ALBERT GEA/REUTERS

RCD Espanyol, på sin side, ble det første laget i Spania som ble grunnlagt utelukkende av spanske fotballsupportere året etterpå, og brukte i utgangspunktet kun spanskfødte spillere. Allerede her startet spliden om identitet og tilhørighet.

– Gjennom hele den 122 år lange perioden har det vært rivaleri av forskjellig grad, skapt og drevet av både politikk, økonomi og det rent sportslige, forklarer Veland.

Espanyol fikk i 1912 «beskyttelse» av Kong Alfonso XIII, som betød at de fikk lov til å bruke «Real» i navnet, samt bruke kronen i logoen sin. Dette mente Barcelona var et klart tegn på klubbens sammensvergelse med Republikken Spania.

– Det ligger også litt i navnet; Espanyol er den katalanske skrivemåten for Español (som er "spansk"). Klubbens fulle navne er jo Real Club Deportivo Espanyol, hvilket betyr at klubben er å anse som kongelig («Real»), forteller Veland.

KATALONIA: Barcelona-fans veiver med pro-katalanske effekter under kampen mot Espanyol i 2019. Foto: LLUIS GENE

Stengte ned stadion i seks måneder

Da Miguel Primo de Rivera dikterte Spania fra 1923-1930 ble FC Barcelona virkelig legemliggjørelsen på det de mente var den undertrykte staten Katalonia.

Barcelona sine supportere hadde i 1925 terget på seg diktatoren etter å ha buet under den spanske nasjonalsangen, og han svarte med å stenge ned den daværende hjemmebanen til Barcelona, «Les Corts», i seks måneder etter opptrinnene. Barcelonas president Hans Gamper måtte også forlate klubben, som en reprimande for pipekonsertene.

STENGTE STADION: Den spanske diktatoren Miguel Primo de Rivera stengte ned Barcelona sin stadion da supporterne buet til den spanske nasjonalsangen. Foto: Ap / NTB

På den andre siden var Espanyol historisk sett mer positive til sentralstyresmaktene i Spania, og tok i større grad avstand fra konflikten mellom Katalonia og Spania.

Under Franco-regimet, som varte fra 1939 til Francisco Francos død i 1975, var Barcelona igjen symbolet på Katalonias motstand til sentralstyresmaktene, mens noen av deres supportere har gått så langt som å si at Espanyol på den andre siden var Francos støttespillere.

– Gjennom hele perioden var FC Barcelona tett knyttet til Katalonia og deres motstand (slik de er den dag i dag med tanke på katalansk uavhengighet fra Spania), mens Espanyol på sin side var langt mer sentralisert, forklarer Veland.

Viktigst for Espanyol

De siste årene har kampen mistet mye av den politisk motiverte rivaliteten, men den underliggende striden om Katalonia og motstanden til Spania gjør at det fremdeles er en bitter kamp som begge lag helst har lyst til å vinne.

Spesielt Espanyol-fansen verdsetter derbykampene mot Barcelona særlig høyt, og for mange av dem er det den absolutt viktigste hendelsen gjennom en sesong. Veland mener at Barcelona-fansen på den andre siden ikke lenger er like begeistret for kampen:

TØFFE OPPGJØR: Barcelonas Ansu Fati fikk det røde kortet sist klubbene møttes. Foto: ALBERT GEA

– Det er en veldig klar og tydelig storebror vs lillebror-holdning involvert her. Man kan nesten se for seg Espanyol rope «Vær så snill og se meg, anerkjenn at jeg finnes» til Barcelona som står med ryggen til og ser mot hovedstaden og Europa i stedet, sier han.

Men Veland forteller at selv om Barcelona gir uttrykk for at de mener kampen ikke spiller så stor rolle, lar ikke sentrale Barcelona-aktører seg be to ganger om de har mulighet til å komme med et stikk i retning Espanyol:

– Da Espanyol flyttet fra Montjuïc til RCDE Stadium flyttet man faktisk tilholdssted fra byen Barcelona til provinsen Barcelona, den tid Cornellà de Llobregat ligger utenfor bygrensen. Da var ikke Barcelona-president Joan Laporta sen med å påpeke at kampene mellom Barcelona og Espanyol ikke lenger var et byderby, men et metropolitansk derby.

Også Barcelonas stopperkjempe har flere ganger terget på seg Espanyol-supporterne:

– Gerard Piqué har også kalt dem for «Espanyol de Cornellà» ved flere anledninger, som et forsøk på å påpeke at byen Barcelona tilhører FC Barcelona, og bare dem - til tross for at det bare er seks kilometer mellom de to stadionene, forteller Veland.

Tror Barcelona vinner - men Espanyol har sjokkert før

Selv hvor mye det betyr for Espanyol å slå erkerivalen taler tallene i Barcelonas favør. Gjennom historien har lagene møttes totalt 300 kamper. Barcelona har vunnet 167 av dem, Espanyol har vunnet 72, mens de resterende 61 har endt med uavgjort.

Veland anser Barcelona som et sterkere lag, men minner om at det er vanskelig å forutse derbykamper:

– På grunn av de store forskjellene på klubbene er det naturlig å anta at Barcelona kommer til å vinne helgens kamp. Samtidig kommer man jo ikke bort fra det faktum at «alle byderbyer lever sitt eget liv», og Espanyol har maktet å ryste Barcelona flere ganger tidligere. På hjemmebane har de unngått tap i tre av de fire siste kampene, mens det tar litt lenger tid mellom sjokkene de makter å skape når kampene spilles på Camp Nou.

Han trekker fram noen kamper fra historien som han tror vekker gode minner hos en Espanyol-supporter:

– Espanyol-supportere vil nok fortsatt smile godt når de tenker tilbake til 2009 og de to scoringene til Ivan de la Peña som ga dem 2-1, og ikke minst på kampen som endte 2-2 etter en dobbel av Raúl Tamudo i nest siste serierunde i 2007. Utligningen helt på tampen sørget nemlig for at Real Madrid, og ikke Barcelona, vant La Liga den sesongen. Så får det heller være at Barcelona har vunnet de siste 13 hjemmekampene, avslutter han.

FC Barcelona - RCD Espanyol kan du se på TV 2 Play og på TV 2 Sport Premium 2 fra klokken 20:30 på lørdag.