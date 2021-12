Mange kjøp, enten det er bil, klær eller hus, er styrt mer av følelser enn fornuft.

USB, kaller de det, de som har greie på slikt. USB står for Unique Selling Point. Altså at salgsobjektet har noe unikt ved seg, som skiller det fra konkurrentene – og får kundene til å velge nettopp dette.

Det kan være små detaljer på klær, det kan være et bestemt tilbehør på en bil, en fin utsikt – eller for «bensinhoder», en helt unik garasje.

Nettopp det siste er tilfellet på en eiendom som nå selges. Vi tipper mang en bilinteressert «garasje-nisse» kunne tenke seg noe sånt.

Tilbake til garasjen: Her er det nemlig plass til hele 72 (!) biler innendørs. Om det blir litt i snaueste laget, er det også plass til noen flere ute …

Et romslig verksted med egen løftebukk er det mange som drømmer om: Foto: zillow.com

Her snakker vi også om egen innendørs vaskehall. Hvem har ikke drømt om et godt sted å stå når bilen(e) skal vaskes og poleres? I tillegg bys det også på et romslig verksted med fin innredning og løftebukk. Ikke helt feil det heller.

Har man en 50 – 60 biler så er det jo fort gjort at noen av disse trenger et oljeskift og litt ettersyn. Denne garasjen inneholder også et eget bibliotek, med litt bil-litteratur. Det kan jo være kjekt å bla i noen bilbøker når man slapper av med en kopp kaffe.

Videre er det en egen bensinpumpe, som har en tank på 3.700 liter. Hvor man kan fylle opp bilene. En elbillader er også på plass om det behovet skulle melde seg.

Dette er antageligvis musikk i manges ører. Drømmen om en vanlig dobbeltgarasje blekner plutselig fullstendig ved siden av dette.

Se hele annonsen og alle bildene fra eiendommen her:

Nå glemte vi nesten å legge til at huset slett ikke er så ille det heller … Hele eiendommen er på rundt 80 mål og vi tipper at en eiendomsmegler hadde brukt uttrykket; i rolige og landlige omgivelser med fin utsikt i beskrivelsen av eiendommen. En eiendom som altså er til salgs nå.

Den ligger i delstaten Montana, nordvest i USA i et landskap som er ganske likt det norske.

Men som så ofte før. Smaker det så koster det. Nesten 12 millioner dollar er prisantydningen på herligheten. Eller rundt 100 millioner norske kroner. Dermed er det lite oppnåelig for de fleste av oss.

Men drømmen om et flott hus med god stor og varm garasje og god plass til alle bilene innendørs nå som kong vinter banker på døren – den er i alle fall gratis …

