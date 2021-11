Ny kjedekollisjon og lange køer på E18

Mandag morgen ble E18 stengt to ganger som følge av kjedekollisjoner.

E18 ble stengt i sørgående felt før Hemtunnelen ved Tønsberg, like etter klokken 08 mandag, som følge av en kjedekollisjon.

– Det dreier seg om en kjedekollisjon med fire kjøretøy, en varebil, en personbil og to lastebiler. De to første bilene klarte å stanse, men det klarte ikke de to lastebilene, opplyser politiet.

Politiet opplyser at involverte personer klager over smerter i rygg og nakke.

– Patruljene melder om lange køer. Trafikken dirigeres sakte forbi i et felt, skriver politiet.

Vestfold brannvesen opplyser at mannskapene deres rykket ut til trafikkulykker i og ved Hemtunnelen hele syv ganger i løpet av oktober.

– Vegarbeider på E18 øker risikoen for ulykker, derfor oppfordrer vi innstendig alle å være maksimalt oppmerksomme, respektere fartsgrensene og skiltingen, sier brannmester Henrik Oseberg.

Det har vært flere ulykker på E18 mandag morgen.

Ved 06.30-tiden ble Bambletunnelen stengt etter en kjedekollisjon mellom fem biler.

Her ble tre personer fraktet til legevakt for sjekk.

Også på E18 i Drammen var det utfordringer i morgenrushet, etter en trafikkulykke ved påkjøringen til motorveien ved Brakerøya ved 06.30-tiden.

Saken oppdateres!