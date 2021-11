Smith er Norwichs nye manager

Det bekrefter Norwich mandag i en pressemelding på sine hjemmesider.

Smith hadde jobben som Aston Villa-manager fram til nylig, men skilte lag med Birmingham-klubben 7. november etter en rekke dårlige prestasjoner.

Nå har han signert en kontrakt som strekker seg over to og et halvt år med Norwich.

– Det har vært en virvelvind i syv dager, men jeg er veldig glad for å være tilbake og for å få jobbe for Norwich City i Premier League, sier Smith i pressemeldingen.

Tidligere assistenttrener i Aston Villa, Craig Shakespeare, blir med Smith til Norwich.

– Det er gjort et fantastisk arbeid i denne klubben de siste fire og et halvt årene. Nå er det min og Craig sin jobb å fortsette med å forbedre dette arbeidet for å nå målet om å overleve i Premier League, sier Smith.

Også Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var på et tidspunkt linket til jobben, men nå er det altså klart at Dean Smith får jobben istedenfor.

Smith leder Norwich for første gang mot Southampton førstkommende lørdag. Det var etter 0-1-tapet for nettopp Southampton i forrige ligarunde at Smith fikk sparken som Aston Villa-manager.

– Dean har en enestående merittliste, og så fort han gjorde det klart at han var klar til å gå rett tilbake til manager-rollen, kontaktet vi ham umiddelbart. Han har de samme verdiene og visjonene som klubben, sier sportsdirektør Stuart Webber.

De gule og grønne fra Norwich ligger på jumboplass i Premier League, og har bare plukket fem poeng på sine elleve første kamper. Tidligere manager Daniel Farke ledet laget til sin første seier for sesongen sist lørdag, men det var ikke nok til å beholde jobben.

– Jeg vokste opp i en tid der Norwich konkurrerte i Europa. Jeg husker den tiden veldig godt, og hver gang jeg har besøkt Carrow Road og Norwich, kan man virkelig føle på samholdet mellom fansen, støtteapparatet og spillerne. Sammen må vi gjøre Carrow Road til et tøft sted å besøke, sier Smith.