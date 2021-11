Lading kan være en liten hodepine for mange elbileiere. Med den voldsomme veksten i antall elbiler på norske veier, sliter ladeinfrastrukturen med å henge med. Særlig på utfartsdager kan det være køer mange steder.

Mange har også erfart at bilprodusentenes tall på ladetid kan være ganske så forskjellig fra tiden det faktisk tar å fylle batteripakken. Dermed blir man stående lenge for å få nok strøm.

Men på dette området kan det komme til å skje mye de kommende årene. Ford er en av dem som jobber med nye løsninger.

Fare for overoppheting

Deres forskere har sammen med Purdue University i USA søkt om patent på en helt ny ladekabel som kan være med på å gjøre lading av elbiler omtrent like raskt som å fylle opp bilen med drivstoff.

– I dag er tiden det tar å lade opp et elbilbatteri begrenset av blant annet faren for overoppheting av selve ladekabelen. Raskere lading krever mer strømstyrke gjennom kabelen. Desto mer strøm gjennom kabelen, desto mer varme må fjernes for at kabelen skal fungere, sier Fords Michael Degner, i en pressemelding.

Forskerne ved Purdue University skal snart begynne testingen av prototype-ladekabler.

Begynner å teste

Forskerne fra Purdue University har fokusert på å finne alternative avkjølingsmetoder for å utvikle en kabel som tåler en høyere strømstyrke uten å bli overopphetet. Kabelen inneholder væske som blir til gass når den blir varmet opp, og varmen blir fjernet. Dette er hovedforskjellen mellom denne kabelen og dagens væskebaserte nedkjølingsteknologier.

Forskerne ved Purdue har i 37 år utviklet forskjellige metoder for effektiv avkjøling av elektronikk ved å dra nytte av hvordan væsker binder opp varme når de går over i gassform. I løpet av de to neste årene skal de begynne testingen av en prototype-ladekabel for å avgjøre ladehastigheten som kan leveres til forskjellige elbilmodeller.

Med stadig flere elbiler på norske veier har også trykket på ladestasjonene økt mye de siste årene. Kortere ladetid vil kunne ha mye å si for køene her.

Jobbe med virkelige utfordringer

Alliansen mellom Ford og Purdue University er bare ett av hundrevis av strategiske allianser som Ford har inngått med universitetsprofessorer fra hele verden.

Ved å gi hovedfagsstudenter muligheten til å jobbe med virkelige utfordringer, får disse utviklet sine ferdigheter, samtidig som Ford introduseres for studenter som kanskje velger å fortsette sin karriere i selskapet.

