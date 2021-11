Slik er Ruuds Djokovic-plan

Når Casper Ruud møter verdensener Novak Djokovic i første kamp i ATP-tourfinalen mandag, er han klar på at han må være på sitt aller beste.

Det sier det norske tennisesset på pressekonferansen før den prestisjetunge finaleturneringen. Det er første gang en nordmann deltar i turneringen som setter punktum for sesongen. Det er kun de åtte beste i verden som får være med, og Ruud kom akkurat med som nummer åtte.

Foran oppgjøret mot verdensener Djokovic, er Ruud klar på at han må spille aggressivt for å kunne holde følge med serberen på det raske underlaget.

– Det er relativt raske baner her. Djokovic spiller mer om ballen enn andre spillere her og har en ekstremt god serve. Han har god rutine på raskt underlag, sier han til NTB.

Utradisjonell inngang

Både Ruud og Djokovic har begge fem titler hver i årets sesong, der Djokovic har tre Grand Slam-titler blant sine seire. Nordmannen sier at han kanskje må ty til utradisjonelle ting i kampen om seier mot den sterke serberen.

– Jeg skal prøve å spille fritt og aggressivt og prøve på ting man ikke alltid gjør. Man må prøve å spille ham av banen for han slår ikke seg selv. Det blir en morsom og spennende kamp.

Ruud er likevel klar på at han må prøve å nyte turneringen der han kommer inn som sisteseedet. Han sier at han i de siste månedene har spilt med stort press. Ruud har måttet levere i de siste turneringene for nettopp å få plass i Torino.

Mye press

– Nå vil jeg prøve å nyte øyeblikket og spille mine neste kamper uten press. De to siste månedene har nesten vært for mye, avslutter Snarøya-gutten.

Ruud sikret plass blant de åtte beste etter at de nærmeste rivalene røk ut tidlig i Masters1000-turneringen i Paris sist helg. Den vant Djokovic, mens Ruud røk ut i kvartfinalen. Dermed kunne Ruud droppe ATP250-turneringen i Stockholm for å forberede seg best mulig til Torino.

(©NTB)