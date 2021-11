Bilkjøp handler for de fleste av oss om å kunne leve med at det blir til dels høyt verditap og et lite hyggelig «regnskap». Både vedlikehold, drivstoff/strøm, renter på lån og reparasjoner kan være store pengesluk.

Men det som for mange virkelig svir på pengepungen, er verditapet. Særlig på nybiler, er det ofte brutalt.

I løpet av tre-fem år, har en nybil gjerne tapt seg rundt halve prisen. Noen ganger mer.

– De aller fleste som kjøper bil har tatt høyde for dette – og slått seg til ro med at sånn er det bare. Det er på sett og vis opplest og vedtatt at bilhold i Norge skal koste skjorta, forteller Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Kan være en god investering

Men det trenger faktisk ikke å være sånn. Både på nybil- og bruktmarkedet er det fullt mulig å gjøre kjøp som ikke bare har lavt verditap – men som faktisk kan være en god investering.

– Hvis man følger litt med på markedet, vil en kunne blinke ut noen modeller som skiller seg ut og som faktisk stiger i verdi. Vi så det blant annet med flere av modellene til Tesla, da de kom. Her var det mange som kjøpte tidlig og kunne selge med fortjeneste etterpå, fortsetter Broom-benny.

Bruktbil: Det kan være dumt å kjøpe en bestselger

Tesla Model S er en av bilene mange kjøpere har klart å tjene penger på.

300.000-400.000 kroner

I siste episode av Broompodden er biler man kan tjene penger på tema. Her trekkes det fram både brukte og nye biler.

– Man trenger ikke må være rik for å kunne tjene penger på bil. Ikke må man kunne skru, lakkere eller være en spesielt god selger, heller, selv om alt dette selvsagt hjelper. Du og jeg kan kjøpe folkelig prisede biler, med et realistisk håp om å kunne tjene penger på den, sier Benny.

Pensjonistkjørt

Du kan høre hvilke alternativer Broom-gjengen har funnet fram til, ved å klikke på linken under. Episoden spilles av i nettleseren – eller du kan finne den på for eksempel iTunes/Spotify.

Her vil du også kunne høre hva vi tror om nybilåret 2022, hva Benny savner etter å ha solgt sin Tesla, hva vi tenker om begrepet "pensjonistkjørt" i bruktbil-annonser og vi har en konkurranse med en litt spesiell straff til taperen.

På noen biler er det halv pris etter tre år

Få med deg siste episode av BroomPodden, klikk i vinduet under:

Jan Erik Larssen da Benny kjøpte bil: – Holdt på å bestille hurtigtest for demens!