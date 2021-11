Farevarsel: Frykter underkjølt regn

Meteorologene har sendt ut farevarsel for mye is og glatte veier i Finnmark mandag morgen.

Meteorologisk institutt sendte natt til mandag ut farevarsel for mye is på veiene i Finnmark.

Fra mandag morgen er det ventet stigende temperaturer og underkjølt regn.

Meteorologene opplyser at faren kommer først i vest og brer seg østover utover formiddagen.

Det er utfordrende å kjøre bil på glatt føre, og spesielt når det er underkjølt regn.

Når regndråpene fryser til is med en gang de treffer bakken, blir hele veibanen dekket av et tynt islag. De samme føreforholdene oppstår når regn har frosset på bakken over natten.

Skal du ut og kjøre i Finnmark mandag morgen så vær oppmerksom og tilpass farten.

I tillegg til fare for svært glatte veier er det også sendt ut farevarsel om svært mye regn i Salten, Ofoten og Lofoten.

Mandag er det ventet at det kan komme mellom 35 til 50 millimeter nedbør i løpet av et døgn.

Så store nedbørsmengder kan fort føre til en del overvann og vanskelige kjøreforhold.

Både meteorologene og politiet oppfordrer til å følge med på varslene og kjøre etter forholdene.