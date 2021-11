Lekket rapport: Pasienter dør i ambulansekø

Noen dør også kort tid etter de blir lagt inn, fordi tiden i ambulansen har vært for lang. Andre blir ikke hentet hjemme, fordi ambulansene ikke er tilgjengelige, skriver The Guardian.

Ifølge rapporten blir opp mot 160.000 pasienter i året alvorlig syke som følge av forsinkelsene. Mangel på sengeplasser gjør at det tar for lang tid før de kan pasientene avlevert på akuttmottaket. Det inkluderer personer i livstruende nødsituasjoner som har hatt brystsmerter, sepsis, hjerteproblemer, epilepsi og Covid-19.

«Uansett om dødsfall kan ha vært et uunngåelig utfall, er ikke dette det nivået av omsorg eller erfaringen vi ønsker for noen i deres siste øyeblikk. Enhver form eller grad av skade er uakseptabelt, og vi må kaste lys over pasientens opplevelse av disse forsinkelsene» heter det i rapporten.

Den er utarbeidet av Association of Ambulance Chief Executives (AACE), som representerer Englands ti regionale ambulansetjenester. Rapporten er basert på offisielle tall fra Storbritannias statlige helsevesen (NHS England). Tallene har vært hemmelige til nå.

Stort problem

Opphopning av ambulanser utenfor sykehusene har blitt et stort problem for det engelske helsevesenet de siste årene. Årsaken er sengemangel på sykehusene på grunn av mange koronainnleggelser.

Sykehusene mangler kapasitet og personale til å møte et økende antall pasienter, og mange pasienter blir derfor nødt til å vente utenfor mottakene.

Ventetiden skal egentlig være maks 15 minutter, men i september i år ventet 208.000 pasienter lenger enn det, skriver Independent.

Ifølge en ambulansearbeider som har uttalt seg i rapporten, skal en pasient som de mistenkte å ha indre blødninger ha måttet vente i ambulansen til tross for at de var redde for at pasienten skulle dø.

Etter 20 minutter skal pasienten ha fått hjertestans og blitt hastet inn til sykehuset, men overlevde ikke.

I et annet tilfelle skal ambulansepersonell ha varslet sykehuset før ankomst om en pasient som hadde ligget 24 timer i egen urin og hatt store brannskader.

Svaret fra sykehuset skal da ha vært at de var bakerst i køen av ni ambulanser og måtte forberede seg på lang ventetid. Pasienten måtte vente tre timer og 20 minutter, skriver Independent.

Eksempler på nylige hendelser:

En pasient fikk to epileptiske anfall bak i ambulansen i løpet av en forsinkelse på en time og seks minutter.

En pasient ventet en time og 42 minutter og fikk et kraftig epileptisk anfall i ambulansen. Anfallet krevde medisiner og hjelp fra lege fra akuttmottaket.

En pasient med Covid-19 som hadde alvorlig lave oksygennivåer på mindre enn 50 prosent sammenlignet med et friskt nivå på 95 prosent eller over. Pasienten ventet over en time.

En eldre pasient med sepsis(blodforgiftning) som akutt trengte antibiotika måtte vente nesten en og en halv time.

Øker antall ansatte for vinteren

– Dette er en knusende rapport. Omfanget av skade og alvorlig skade på pasientene er en skandale, sier Jonathan Ashworth, medlem av det britiske parlamentet.

En talsperson for helsedepartementet sier at de er forpliktet til å støtte ambulansemannskapene som rykker ut til nødsituasjoner hver dag.

En talsperson for NHS England sier de med umiddelbar virkning igangsetter systemer som skal forhindre forsinkelsene.

Nå skal ambulanseselskapene få 55 millioner pund for å øke antall ansatte for vinteren, og å hjelpe dem med å styrke kapasiteten, skriver The Guardian.