To barn alvorlig skadd etter fall fra bolig i Stockholm

To barn er funnet med alvorlige skader i Hässelby nordvest i Stockholm. Politiet mistenker at de har falt fra stor høyde, og saken etterforskes som drapsforsøk.

To personer er pågrepet i saken, opplyser politiet i Stockholm.

De to barna ble funnet utenfor en leilighetsblokk og tatt til sykehus med ambulansehelikopter, melder Aftonbladet.

Politiet ble oppmerksomme på hendelsen 21.46 søndag. De to barna er begge under ti år. Aftonbladet får opplyst at en ytterligere person er funnet skadd i en leilighet, angivelig en voksen.

– To barn under ti år er funnet alvorlig skadd. Vi mistenker at de har falt fra stor høyde, fra en bolig. Vi kan ikke utelukke at det er skjedd noe kriminelt sier polititalsperson Helena Boström Thomas.

Ifølge Expressen er mannen som er funnet i huset i 45-årsalderen og mistenkt for å stå bak hendelsen.

– To personer er pågrepet innenfor rammen av de første undersøkelsene. Det er to voksne som har et forhold til barna, sier Boström Thomas til avisen.

De to personene er en mann og en kvinne.

Det er sendt flere politipatruljer til stedet, og et stort område er sperret av. I løpet av kvelden vil det gjennomføres en teknisk undersøkelse på stedet.

– Vi kan ikke si så mye mer akkurat nå. Vi er der og prøver å få klarhet i hva som har skjedd.