Tatt med nær 100 kilo hasj i bilen – dømt til fem års fengsel

En polsk sjåfør er i Søndre Østfold tingrett dømt til fem års fengsel for å ha smuglet nær 100 kilo hasj over grensen ved Svinesund.

Sjåføren ankom Svinesund i oktober 2020 med lastebilen full av bakeformer og utstyr til en skiheis på Geilo. Blant lovlige varer fant tollerne også 94, 7 kilo hasj, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Sjåføren har siden hendelsen nektet for å ha noe som helst kjennskap til hasjen. Han erkjente ikke straffskyld.

Før bilen med last som skulle fortolles på Svinesund hadde polakken kjørt en omvei i Sverige på rundt 60 mil. Da han ble konfrontert med det i sitt andre politiavhør forklarte han at omveien skyldes et møte med sin elskerinne.

Tingretten festet derimot ingen lit til polakkens elskerinne-historie.

– Tingrettens dom er allerede anket. Dette fordi min klient ikke skal ha hatt kunnskap om at det var hasj om bord i lastebilen hans. Han fikk sjokk da tollerne fant hasjpartiet, sier mannens forsvarer, Harald Otterstad.

