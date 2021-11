Brakvalg for nytt parti i Bulgaria, ifølge valgdagsmåling

Et nytt antikorrupsjonsparti ligger an til å få hele 23 prosent av stemmene i valget i Bulgaria, like bak de konservative, ifølge valgdagsmåling.

Bulgarerne gikk søndag til valg for tredje gang i år, uten særlig mye håp om at de skal få en stabil regjering som kan få bukt med en dødelig ny smittebølge.

De første valgdagsmålingene gir det nye partiet Vi fortsetter forandringen 23 prosent. Bojko Borisovs konservative parti GERB får 25 prosent. Borisov har vært statsminister tre ganger, men er blitt gjenstand for en rekke korrupsjonsanklager som førte til massive demonstrasjoner i fjor.

Det viser at mange velgere setter sin lit til de to Harvard-utdannede forretningsmennene Kiril Petkov og Assen Vassilijev. De to dannet i september det nye partiet i protest mot korrupsjonen i landet, den verste i EU.

Politisk krise

GERB tapte valget i april. Selv om partiet blir det største i nasjonalforsamlingen etter dette valget, er det stor tvil om Borisov kan finne noen som vil gå i koalisjon med ham.

Analytikere har imidlertid spådd at partiene denne gangen vil prøve hardt for å danne en regjering for å få slutt på den verste politiske krisen i landet siden slutten på kommunismen.

Samtidig sliter Bulgaria med å få bukt med koronapandemien. Overgangsregjeringen har ikke klart å innføre strengere smitteverntiltak for å stoppe smitten.

Verdens høyeste dødsrate

Bare 23 prosent av bulgarerne er fullvaksinert, det laveste tallet i EU, og dagens styresmakter har ikke greid å bremse smitten. Med 200 døde per dag i overbelastede sykehus var dødsraten denne uka en av de høyeste i verden.

Borisov ble gjenstand for store demonstrasjoner i fjor der han ble anklaget for korrupsjon etter en rekke avsløringer, og han anses som en uakseptabel koalisjonspartner.

På forhånd var partiet Vi fortsetter forandringen ventet å få rundt 16 prosent av stemmene, omtrent det samme som sosialistpartiet.

Splittet

Både i april og juli var det også valg der resultatet ble nasjonalforsamlinger som var så splittet at de ikke greide å stable på beina en koalisjon til å styre landet. Siden er landet styrt av et forretningsministerium.

President Rumen Radev var ventet å vinne gjenvalg som president søndag, om enn kanskje ikke i første omgang. En eventuell andre valgomgang er planlagt 21. november