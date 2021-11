Svensk VM-skuffelse - senket av Morata

Spania - Sverige 1-0

Sverige kjempet som helter mot Spania, men så seg beseiret 1-0 i kampen om førsteplassen i gruppe B, etter en sen scoring av Álvaro Morata.



Svenskene måtte ha seier for å skaffe seg direktebillett til VM, etter et svært skuffende resultat mot Georgia forrige runde.

Forsberg nære i første omgang

Luis Enriques menn tok styringen tidlig i kampen, og dominerte ballinnehavet fra start.

Sverige jobbet seg derimot mer og mer inn i kampen, og skapte den første store sjansen. Emil Forsberg dro seg fint fri på midtbanen og fyrte av et skudd som så vidt havnet utenfor stolpene til målvakt Unai Simón.

Kampens andre store sjanse var også i Forsbergs regi. På bakerste stolpe hadde 30-åringen nok en mulighet til å gi de gulkledde ledelsen, men igjen snek skuddet seg akkurat utenfor.

Spanjolene skapte ingen nevneverdige sjanser, og begge lag gikk målløse til pause.

– Det har vært skuffende. Det er et Spania som nærmest forsvarer seg med ball, sa TV2s fotballekspert, Erik Thorstvedt om hjemmelagets førsteomgang.

Morata sikret direkte-billett til VM

Andre omgang ble et helt annet bilde. Da bare to minutter var spilt, fikk Alexander Isak en kjempesjanse etter en feilpasning av César Azpilicueta. Desverre for svenskene gikk Isaks avslutning langt over mål.

Emil Forsberg skulle også få sin tredje store sjanse tidlig i omgangen, men et sleivspark førte til nok en bortkastet sjanse fra Red Bull Leipzig-spilleren.

Med 20 minutter igjen av kampen, ble Zlatan Ibrahimović introdusert for svenskene i forsøket på å innta gruppetopp. Samtidig kom Álvaro Morata innpå for spanjolene.

40-åringen fikk ikke satt sitt preg på kampen, og det var spissbyttet i andre enden som skulle betale seg. Med fem minutter igjen av kampen satte Morata inn 1-0 for spanjolene, og ødela Sveriges håp om direkte VM-kvalifisering.

Den høydramatiske andreomgangen endte med det ene målet, og Morata ble spanjolenes helt for kvelden. Spania går dermed direkte til VM 2022 i Qatar.

Frustrerte svensker etter kampslutt

Svenskene var tydelig oppgitte etter kampslutt. Emil Forsberg mente derimot at det ikke var kampen mot Spania som var avgjørende for skuffelsen:

– Vi hadde dem under kontroll, og jeg synes vi fortjente litt mer. Men vi tapte ikke kvalifiseringen i dag, vi tapte den tidligere. Det var ikke vår dag i dag, så det er vanskelig, men vi har fortsatt sjansen til å nå VM, og vi må gjøre alt vi kan for å gripe den sjansen, sa Forsberg etter kampen.