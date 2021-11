Hamilton slo tilbake – tok innpå Verstappen

Lewis Hamilton startet fra tiende startposisjon i søndagens Grand Prix-løp i Brasil, men briten endte opp med å ta en råsterk seier i São Paulo.

– Dette kommer til å stå igjen som en av tidenes største Formel 1-seirer, sa Sky Sports-kommentator David Croft.

– Dette er et av de beste løpene jeg noensinne har sett i Formel 1. Helt fantastisk, skriver tidligere verdensmester Damon Hill på Twitter.

Hamilton vant ti sekunder foran Max Verstappen på andreplass. Det var Mercedes-førerens første seier siden Russlands Grand Prix i september.

Søndag kveld melder Sky Sports at Hamilton har fått en bot på 50.000 kroner for å ha løsnet sikkerhetsbeltet under feiringen av seieren. Han har fått til sammen 250.000 kroner i bøter denne helgen.

– Hadde aldri trodd det

Hamilton tok innpå Max Verstappen, som ledet VM-sammendraget med 21 poeng før løpet. Etter Hamiltons seier i Brasil er avstanden opp til Red Bull-føreren på 14 poeng.

– Med den inngangen til helgen (diskvalifisering og motorstraff) hadde jeg aldri trodd jeg kunne ta innpå som jeg gjorde. Ting har gått mot oss, men dette viser at vi aldri gir opp, sier Hamilton, gjengitt av Sky Sports.

Det gjenstår tre løp i Qatar, Saudi-Arabia og Abu Dhabi denne sesongen.

– Vi har fortsatt en god ledelse. I dag handlet det om å begrense skadene i en vanskelig helg. Jeg er sikker på at vi kommer til å slå tilbake i de kommende løpene, sier Max Verstappen, gjengitt av Sky Sports.

Kontrovers

På 48. runde fikk dommerne noe å gjøre etter at kom Hamilton opp på siden og forsøkte å ta seg forbi Max Verstappen, men briten kom seg ikke forbi. Verstappen forsvarte seg, og begge førerne havnet utenfor banen.

Dommerne så på saken, men fant ikke at det hadde skjedd noe ureglementert.

– Selvsagt, sa Hamilton sarkastisk da han fikk beskjeden på øret.

– Ingen etterforskning her er en stor avgjørelse, men jeg tror ikke de gjorde det rette. Ifølge regelverket skal det mye til, men vi har sett mindre overtredelser bli straffet, sa tidligere Ranault-fører Jolyon Palmer på BBC.

Elleve runder senere klarte imidlertid ikke Verstappen å forsvare seg mot Hamiltons forsøk på forbikjøring. Nederlenderen klarte aldri å slå tilbake.

Valtteri Bottas kom på tredjeplass.