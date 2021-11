Ruud overrasket i åpningen mot Djokovic - så slo verdenseneren tilbake

Casper Ruud sjokkerte verdenseneren Novak Djokovic i åpningen, men måtte til slutt strekke våpen for serberen.

Det endte med tap i strake sett, 6-7 og 2-6.

– Han er et par nummer for stor rett og slett. Det er ikke mer å si enn det. Han er verdens beste spiller, og om man ikke er på topp da, da blir det tøft, sier Ruud til Eurosport Norge.

– Jeg får egentlig den starten jeg drømmer om, men han viser mange ganger ute på banen at han er best i verden.

Første sett gikk helt til tie break, men der ble serberen for sterk. I det andre settet hadde Djokovic spilt seg varm og gjorde kort prosess.

– Alt i alt synes jeg det var en positiv match og en god førstekamp, sier Ruud.

– Han vet nøyaktig når han må switche opp et gir, og det giret har ikke jeg ennå.

Djokovic slet tydelig i første sett, og skled og gikk på trynet da Ruud brøt hans første servegame.

– Det er tøffe forhold her. Hvis noen bryter serven din, er det vanskelig å få den tilbake. Det var ikke en ideell start.

– Men jeg må gi honnør til han (Ruud) for å ha servet veldig bra, sier Djokovic i et intervju vist på Eurosport Norge.

Fikk jubel fra Torino-publikumet

Mandag klokken 14 var det duket for stjernemøte i Torino. Casper Ruud fra Snarøya utenfor Oslo møtte mannen som av mange er regnet som historiens beste tennisspiller. Novak Djokovic er også den ubestridte eneren i både 2020 og 2021 om man ser på ATP-rangeringen.

I den mektige finalearenaen i Torino var det imidlertid Ruuds prestasjonen som lokket frem den høyeste jubelen i tillegg til at navnet hans ble ropt ofte. Men til tross for den gode støtten fra Torino-publikumet var det Djokovic som trakk det lengste strået og vant kampen etter to sett.

Ruud ga imidlertid serberen meget god kamp, særlig i første sett. Djokovic startet første game med serve, men Ruud åpnet hardt og brøt Djokovics første servegame. Ruud gikk imidlertid på to dobbeltfeil utover i det første settet som dessverre ble noe avgjørende. Dermed kunne Djokovic juble for en knepen 7-6-seier etter tiebreak i første sett.

I det andre settet tok Djokovic kommando fra første stund og fikk til de grader kampen i sitt spor. Der viste han hvorfor han er rangert som nummer én og Ruud som nummer åtte.

Det andre settet endte 6-1 til Djokovic og dermed ble det tap i åpningskampen for Ruud i Torino.

Senere denne uken skal Ruud også møte Stefanos Tsitsipas og Andrey Rublev. Etter de tre kampene blir det klart om han når semifinalen som spilles lørdag.

MEKTIG: Novak Djokovic på vei inn til mektige Pala Alpitour for møtet med Casper Ruud. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP.

Feststemning

Etter en lang og intens sesong for Casper Ruud og resten av tennis-eliten er nå de åtte beste spillerne dette kalenderåret på plass i Torino. Her spilles ATP-finalene i både single og double.

Søndag var det polske Hubert Hurkacz og russiske Daniil Medvedev som startet den storslåtte tennis-festen. Det foran øynene på nærmere 14.000 tilskuere, som er maks-grensen på grunn av koronarestriksjoner og med lys-show, trampeklapp og egen innleid DJ til arrangementet.

TV 2 var også tilstede i den nord-østlige byen i Italia lørdag. Da trente Casper Ruud på en bane like ved finalebanen Pala Alpitour. Like etter fortsatte han treningen på selve finalebanen sammen med hjemmefavoritten Matteo Berrettini, som i sin første kamp måtte bryte turneringen etter en skade.

Samtidig som Ruud og Berrettini gjorde sine forberedelser gjorde arrangøren det samme. De siste setene i arenaen ble skrudd fast og flere hundretalls personer gjorde var i sving i arrangør-område. Det første signalet på at det gigantiske arrangementet nærmet seg møtte man allerede på flyplassen i Torino hvor det hang plakater og en miniatyr-tennisbane var klistret til gulvet.

I Torinos gater henger det også flere flagg og man får fort følelsen av at det er noe stort som skjer. Og det er det. ATP-finalene er en årlig konkurranse hvor kun de åtte beste tennisspillerne i det aktuelle kalenderåret får være med. Casper Ruud ble etter en solid prestasjon i Paris for en drøy uke siden nummer 8 og er derfor historisk ettersom han er første nordmann med i denne turneringen.

Ikke bare er det en turnering som kvaliteten er skyhøy på. Spillerne som deltar sitter også igjen med en fin økonomisk gevinst. Hver spiller får nærmere 1,5 millioner norske kroner for å delta i gruppespillet. Den som vinner finalen stikker imidlertid av med omtrent 9,5 millioner norske kroner. Om vinneren har nådd toppen uten et eneste tap, er premien på i overkant av svimlende 20 millioner norske kroner.