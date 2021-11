Kilder til TV 2: SV krever «grønn folkebonus» for alle med inntekt under 500.000 kroner

Mandag klokken 14.00 starter forhandlingene om neste års statsbudsjett mellom Ap/Sp-regjeringen og støttepartiet SV.

Kilder opplyser til TV 2 at SV vil stille harde krav på sine to hovedsaker: Klima og rettferdig fordeling. En nyskapning, en såkalt «grønn folkebonus», skal imøtekomme begge deler.

Etter det TV 2 får opplyst, skal den grønne folkebonusen finansieres med økte avgifter på CO2. En pott av disse inntektene skal settes av til alle som tjener mindre enn en halv million kroner i året, i hvert fall for de som ikke kjører mer enn 11.000 kilometer med bil i året. Kjører man mer enn dette, vil man gå i minus.

Fra før er det kjent at SV vil kreve en avgift på produksjon av olje og gass, som skal gi over 20 milliarder i statskassen. TV 2 er kjent med at SV også vil innfase første trinn i gratis SFO i sin kravliste. SV krever også reversering av en rekke innstramninger gjort av den forrige regjeringen.

SV i revers

Partiet vil gjeninnføre arvebeskatningen og skjerpe formuesskatten. En rekke av det Arbeiderpartiet har kalt «Solberg-regjeringens usosiale kutt», som Ap og Senterpartiet ikke har funnet rom for å foreslå reversert i sitt tilleggsbudsjett, vil også dukke opp på den kravlisten SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski og partileder Audun Lysbakken vil presentere klokken 11 på mandag.

Da partileder Audun Lysbakken presenterte SVs alternative forslag til statsbudsjett i fjor, mente Lysbakken at det totale skattenivået ikke er det viktigste for folk flest.

Rikeste 1/4 får regningen

– Det viktigste for vanlige folk er ikke det samlede skattenivået, men fordelingen, sa Lysbakken den gang.

Etter det TV 2 forstår, gjelder denne tankegangen fremdeles. SV ønsker å dra kraftig til på skatteskue, både på formuer og klimautslipp. Men ved å skjerme, eller tilbakeføre penger til de med inntekter under en halv million kroner, oppnår SV å gjøre hverdagen lettere og økonomien bedre for tre av fire velgere. Mens den rikeste firedelen betaler regningen.