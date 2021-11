Dette er kveldens prisvinnere

Mange av verdens største artister er samlet i Budapest søndag kveld, hvor årets store musikkfest, MTV Europe Music Awards (EMAs), arrangeres.

EMAs ble arrangert for første gang i Berlin i 1994, og har siden blitt en årlig utdeling for musikkbransjen. Justin Bieber er med 21 priser den som har vunnet flest, og kunne også tatt storeslem i år med hele åtte nominasjoner. Blant annet for «Best Artist», «Best Pop» og «Best Song».

Blant norske bidrag fant vi Marie Ulven (22), bedre kjent som «Girl in Red», som var nominert for «Beste video med et budskap» og «Beste Push-artist», og Sigrid som var nominert i kategorien «Beste nordiske artist/gruppe».

Disse fikk pris

Ed Sheeran ble kveldens store vinner, og snøt Justin Bieber både for «Best Artist» og «Best Song» med sangen «Bad habits».

– Takk for at jeg fikk komme Budapest, dette har vært en fantastisk kveld. Mange takk for denne prisen, sa Sheeran kort fra scenen.

SANG: Ed Sheeran fremført også to låter på EMAs. Foto: Tristan Fewings

Dessverre for Girl in Red så stakk Billie Eilish av med prisen for beste musikkvideo med et budskap. Hun var ikke til stede i Budapest men hadde laget en video for å takke.

– Jeg er utrolig beæret. Dette betyr så mye for meg, jeg er veldig stolt, sa Eilish i videohilsenen.

I kategorien «Beste nordiske» vant danske Tessa, og beste push-artist gikk til Olivia Rodrigo. Dermed ble det ingen priser på de norske jentene.

Måneskin vant

I konkurranse med navn som Kanye West og Drake så stakk Nicki Minaj av med prisen for «Best HipHop». Måneskin, som vant Eurovison, vant prisen innen rock.

– Vi er veldig gira, dette er vår første gang her, sa vokalisten Damiano David, før han sendte et stikk til gamle kritikere.

– Folk pleide å si at vi ikke kom til å klare det. Men.. Jeg tror vi gjorde det.

VANT: Det har vært et bra år for gjengen i Måneskin. Foto: Kate Green/MTV

Lil Nas X vant prisen for beste musikkvideo med «Montero». Han var heller ikke tilstede.

– Jeg har jobbet veldig hardt med denne videoen, beklager at jeg ikke kunne være der. Jeg elskere dere folkens, sa artisten, som hadde spilt inn en video fra hurtigmatkjeden «TacoBell».

David Guetta vant prisen for «Best Electronic», og YUNGBLUD vant «Best Alternativ». Men det var det koreanske boybandet BTS som stakk av med flest priser - nemlig fire. De vant i kategoriene pop, k-pop, beste gruppe/band og «Biggest Fans».

GLAD: YOUNGBLUD var veldig fornøyd med å vinne pris, og hyllet alle som er annerledes fra scenen. Foto: Kate Green/MTV

Girl in Red på scenen

«Girl in Red» sto også på scenen i kveld. Den norske jenta var omringet av stjerner som sto på scenen før og etter henne, som Ed Sheeran, OneRepublic, Måneskin og Imagine Dragons.

– Vi har en kul produksjon rundt opptredenen min. For å være ærlig, vet jeg ikke helt hvordan det vil se ut i virkeligheten enda. Jeg skal til Budapest på fredag, og forhåpentligvis blir det bra. Jeg krysser fingrene, jeg vil ikke «put on a shitty show», sa hun til God kveld Norge tidligere i uken.

Det ble ikke noe «shitty show» og Ulven kunne gå av scenen med hodet høyt hevet.

Til stede i Budapest var også svenske Bettina Buchanan, som har deltatt på norske «Paradise Hotel» og «Ex On the Beach». Nå er hun aktuell med MTV-serien «The Challenge».

KJENNING: Mange kjenner igjen Bettina fra Paradise og Ex. Foto: Kate Green

Støttet LGBTQ

Den kvinnelige rapperen Saweetie var programleder for utdelingen, og vant også i kategorien «Best New».

HOST: Saweetie hadde tatt turen fra statene for å lede showet. Foto: Tristan Fewings

Hun brukte muligheten til å utrykke solidaritet med LGBTQ-miljøet i Ungarn, som en reaksjon på at landet nylig gjorde det ulovlig med litteratur i skolen som har med homoseksualitet eller kjønnsbytte å gjøre.

– Vi må komme sammen og støtte LGBTQ-miljøet, sa hun fra scenen.

MTV hadde også varslet dette i forkant.

– Vi ser frem mot å bruke arrangementet til å heve våre stemmer og vise solidaritet med våre LGBTQ-søsken, har Chris McCharthy uttalt. Han er president og CEO i MTV Entertainment Group Worldwide