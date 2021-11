Se «Girl in Red» og resten av stjernene på rød løper

Best Artist

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Best Pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Best Song

Doja Cat ft. SZA: "Kiss Me More"

Ed Sheeran: "Bad Habits"

Justin Bieber: "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X: "Montero (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo: "Drivers License"

The Kid Laroi, Justin Bieber: "STAY"

Best Video

Doja Cat ft. SZA: "Kiss Me More"

Ed Sheeran: "Bad Habits"

Justin Bieber: "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X: "Montero (Call Me By Your Name)"

Normani ft. Cardi B: "Wild Side"

Taylor Swift: "Willow"

Best Collaboration

Black Eyed Peas, Shakira: "Girl Like Me"

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic: "Leave the Door Open"

Doja Cat ft. SZA: "Kiss Me More"

Lil Nas X, Jack Harlow: "INDUSTRY BABY"

The Kid Laroi, Justin Bieber: "Stay"

The Weeknd & Ariana Grande: "Save Your Tears (Remix)"

Best New

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid Laroi

Best Latin

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Best Hip Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Best K-Pop

BTS

Lisa

Monsta X

NCT 127

Rosé

Twice

Best Group

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Best Push

24KGoldn

Fousheé

Girl in Red

Griff

JC Stewart

Jxdn

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

Saint Jhn

The Kid Laroi

Biggest Fans

Ariana Grande

Blackpink

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Best US Act

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift