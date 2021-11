EU og Hviterussland har diskutert migrantkrisen

Utenrikssjefene i EU og Hviterussland har for første gang vært i direkte samtaler om migrantkrisen, samtidig som EU forbereder nye sanksjoner.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier søndag at han har snakket med utenriksminister Vladimir Makeij på telefonen om «den prekære humanitære situasjonen» på grensa mellom Hviterussland og Polen.

– Den nåværende situasjonen er uakseptabel og må ta slutt. Folk skal ikke brukes som våpen, tvitrer Borrell.

Makeij ga på sin side Borrell beskjed om at EUs planlagte sanksjoner som følge av krisen, er «håpløse» og vil virke mot sin hensikt, ifølge en uttalelse fra Hviterussland.

EU gir Hviterussland skylden for krisen der flere tusen migranter og flyktninger fra Midtøsten står fast på grensa mellom Hviterussland og EU-landene. Hviterussland avviser anklagene om at de har oppmuntret dem til å fly til landet, for så å sende dem vestover.

Mandag er det ventet at EUs utenriksministre vil godkjenne en femte pakke med sanksjoner mot Hviterussland siden det omstridte valget i august 2020 der Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt.

Borrell sier at ministrene vil godkjenne sanksjoner mot enhver som deltar i migranttransporten, inkludert flyselskaper, reisebyråer og tjenestemenn.

– Lukasjenko tok feil. Han trodde at ved å handle på denne måten, så kunne han tvinge oss til å avblåse sanksjonene. Det motsatte skjer, sier Borrell til franske Journal du Dimanche.