Østerrike innfører lockdown for alle uvaksinerte innbyggere

Reglene trår i kraft fra midnatt og vil ha betydning for over to millioner mennesker.

Alle uvaksinerte østerrikere blir satt i lockdown fra midnatt, opplyser myndighetene i landet søndag ettermiddag ifølge Sky News.

Det betyr at alle over tolv år som ikke har fått to doser av koronavaksinen kun vil få lov til å forlate hjemmet sitt for å dra på jobb og skole, trening eller for å kjøpe mat eller medisiner.

To millioner i lockdown

Nedstengingen vil påvirke rundt to millioner mennesker av Østerrikes totalt 8.9 millioner innbyggere.

LOCKDOWN: Østerrikes statsminister Alexander Schallenberg kunngjorde søndag at regjeringens foreslåtte lockdown for uvaksinerte innbyggere har fått grønt lys. Reglene trår i kraft fra midnatt. Foto: Johanna Geron / AP / NTB

– Det er vår jobb som regjeringen i Østerrike å beskytte folket. Derfor har vi bestemt at det fra og med midnatt natt til mandag vil være en lockdown for alle uvaksinerte innbyggere, sa statsminister Alexander Schallenberg til journalister i Wien søndag.

Regjeringen varslet allerede fredag at en ny nedstenging var planlagt for dem som ikke har takket ja til å bli vaksinert mot korona.

Kan få bøter



Regjeringen har også bestemt at det vil bli utført tilfeldige kontroller for å sjekke at reglene blir fulgt. Regelbrudd kan bli straffet med bøter opp til 1.450 euro, tilsvarende nesten 14.500 norske kroner.

Statsminister Schallenberg har uttalt at landets delstater står fritt til å innføre enda strengere retningslinjer hvis det trengs.

Han sier at avgjørelsen om nedstengning for uvaksinerte ikke har vært lett.

– Med den vaksinasjonsgraden vi nå ser, vil vi bli fanget i en ond sirkel av nye smittetilfeller, sa Schallenberg søndag.

Mange ikke vaksinert

Østerrike har lenge slitt med opptaket av koronavaksinen, og er landet i Vest-Europa med færrest fullvaksinerte innbyggere.

Rundt 35 prosent av befolkningen i Østerrike er fortsatt ikke vaksinert, noe Schallenberg tidligere har sagt er «skammelig».

Samtidig opplyser myndighetene i landet at flere har latt seg vaksinere etter at det er blitt innført strengere smittevernregler.

I de ti dagene som har gått siden det ble innført vaksinekrav for å møte på jobb, har 420.000 mennesker vaksinert seg. I de ti dagene i forveien var tallet 157.000.

Bordellet Fun Palast i Wien er en bedrift som har kommet med en kreativ løsning på hvordan de skal få flere av sine kunder til å vaksinere seg. Der blir nemlig folk tilbudt 30 minutter med en valgfri sexarbeider mot at de lar seg vaksinere mot koronaviruset.

Så langt har over 11.640 personer med koronasmitte dødd i Østerrike.