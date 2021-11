Avslører hva Kristoffersen sa etter å ha blitt slått i duell om pallen

Se hvordan McGrath slo Kristoffersen i videovinduet øverst (video med tillatelse fra NRK)

Henrik Kristoffersen og Atle Lie McGrath var de eneste nordmennene som kvalifiserte seg til finalene i parallellslalåmen i østerrikske Lech.

De to røk begge ut i semifinalene, men til slutt kunne McGrath juble over å ha slått Henrik Kristoffersen i kampen om tredjeplassen.

Det var McGraths andre pallplasseringen i verdenscupen i karrieren hittil.

– Jeg hadde ekstremt lite forventninger før rennet. Jeg har trent én økt parallell siden jeg var her i fjor. Målet var bare å ha det gøy, og det var det. Det var fett, sa McGrath på en Teams-pressekonferanse i etterkant av tredjeplassen.

– Det var emosjonelt, at pallen satt og alt det harde arbeidet blir betalt. Den røde traséen var lettere. Andreplassen taper du, men tredjeplassen vinner du. Jeg er så fornøyd, fortsatte han, og slo fast:

– Det er veldig deilig å få ut et resultat. I Sölden kjørte jeg veldig bra, men kjørte ut. Så kom jeg inn her for jeg trengte et ekstra renn, for jeg trengte trening. Målet mitt før sesongen var hver gang jeg stiller på startstreken at jeg skal være med i kampen om å vinne rennet, og det var jeg til de grader i dag, poengterte han.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan det var å havne i pallduell mot Henrik Kristoffersen, svarte han følgende:

– Det var kjipt at jeg røk i semifinalen, og at Henrik også røk der. Jeg vet ikke hva som skjedde. Det er alltid kjipt med en fullnorsk duell. Men jeg skulle ønske jeg heller møtte en østerriker. Men det er klart, det å slå Henrik, som er en utrolig god skiløyper.... Jeg trodde ikke at jeg hadde en sjanse etter første runde. Men så gjør jeg kanskje mitt beste løp i blå løype. Det holdt. Det har ikke noe å si hvem det var mot sånn sett, pallen smaker best uansett, sa McGrath til TV 2.

Han røpet at Kristoffersen er revansjesugen dersom de to møtes i duell igjen.

– Han gratulerte meg etterpå, og sa det var fett nå, men neste gang er jeg der, smilte alpinkometen lurt.

– Ingen ønskesituasjon

Lie McGrath kjørte ut på det avgjørende punktet i semifinaleduellen med østerrikske Dominik Raschner, og måtte se finaleplassen ryke.

– Det var fryktelig synd for ham, sa alpinekspert hos NRK, Nina Haver-Løseth, etter Lie McGraths skuffelse i semifinalen.

Det lyktes heller ikke for Henrik Kristoffersen å komme til finalen. Han røk ut i semifinalen etter duellen med Christian Hirschbuehl.

Dermed måtte Kristoffersen ut i kamp mot sin lagkamerat Atle Lie McGrath i kampen om tredjeplassen. Lie McGrath tok seieren i den røde traséen. Han beholdt overtaket etter den blå traséen, og sikret seg tredjeplassen på bekostning av Kristoffersen, som måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

– Det er positivt at vi fikk en norsk på pallen, men jeg skulle så gjerne sett en norsk i finalen. Så sånn sett var dette ikke noen ønskesituasjon, sukket Løseth.

– McGrath traff på nøkkelpunkter i duellen mot Kristoffersen, så det var imponerende å se, sa eksperten videre.

Lie McGrath inntok verdenscuppodiet for andre gang i karrieren ved å danke ut Henrik Kristoffersen og bli nummer tre i parallellstorslalåm. Unggutten fra Bærum slo Kristoffersen med totalt 15 hundredeler over to renn i kampen om den siste pallplassen i østerrikske Lech.

I den heløsterrikske finalen mellom Christian Hirschbuehl og Dominik Raschner var det førstnevnte som kunne juble for seieren.

Det var Hirschbuehls første verdenscupseier noensinne.

– Det var underdogen som vant, gitt, sa Løseth etter den overraskende seieren.

Marginene på sin side

Kristoffersen og Lie McGrath vant sine åttedelsfinaler og tok seg videre til kvartfinale etter dueller mot henholdsvis Stefan Brennsteiner fra Østerrike og franskmannen Cyprien Sarrazin.

– Det var så vidt Kristoffersen slo Brennsteiner, men det holder. Det var akkurat nok, sa NRK-ekspert Nina Haver-Løseth etter at Kristoffersen vant duellen med kun to hundredeler.

Kristoffersen møtte Erik Read fra Canada i sin kvartfinale, mens Lie McGrath møtte Adrian Pertl fra Østerrike til duell. Lie McGrath tok seg til semifinale etter seier i den rød traséen med 22 hundredeler.

Kristoffersen på sin side tok seg til semifinale etter å ha vunnet duellen med Read med knappe ti hundredeler.

I semifinalen møtte Lie McGrath østerrikske Dominik Raschner. Kristoffersen møtte Christian Hirschbuehl, også han fra Østerrike.

Raschner sikret seg overtaket på Lie McGrath i rød løype med et forsprang på 50 hundredeler. Nordmannen klarte ikke å slå tilbake i den røde traséen. Lie McGrath kjørte ut like før mållinjen og måtte se seg utslått i semifinalen.

Kristoffersen måtte se seg slått av Hirschbuehl, og møtte dermed lagkompisen fra Norge i duell mot McGrath i kampen om pallen. Etter den duellen var det McGrath som kunne juble mest.

Stor forskjell

Det var stor forskjell på farten i rød og blå traséer under parallellslalåmrennet i Lech. Den røde traséen var betydelig kjappere enn den blå.

– Dette var nok utrolig irriterende for dem som stod på start, sa NRK-ekspert og tidligere toppalpinist Nina Haver-Løseth.

TV-kameraene fanget opp følgende sitat fra Atle Lie McGrath etter at han tok seg til semifinalen:

– Rød er lettere!

Både Timo Haugan og Fabian Wilkens Solheim kjørte ut i kvalifiseringen, mens Leif Kristian Nestvold-Haugen ikke endte høyt nok til å få plass i åttedelsfinalene.