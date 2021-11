Siktet for drap: Holdt datter fanget i hundebur

Adoptivforeldrene fra Hawaii som er arrestert og siktet for drap på sin seks år gamle datter skal ha holdt henne fanget i hundebur.

Isaac og Lehua Kalua er siktet for å ha drept sin seks år gamle adoptivdatter Isabella, eller «Ariel», som hun også var kjent som.

Gjennom advokaten sin erkjenner de ikke straffskyld, skriver blant annet CNN og nyhetsbyrået Associated Press.

Paret rapporterte datteren savnet 13. september i år, men etterforskere tror at datteren ble drept allerede en måned tidligere. Fordi hun ikke har blitt observert på overvåkningskameraet i hjemmet siden 16. august.

Foreldrene til Isabella, også kalt Ariel, skal ha holdt henne fanget i et hundebur. Foto: Honolulu Police Department / AP / NTB

Fredag ble det levert en arrestordre på moren i familiedomstolen på Hawaii. Den beskriver blant annet de grusomme forholdene som blir etterforsket av politiet.

Ariel og flere av søsknene hennes er adoptert eller oppfostret av Kalua-paret, ifølge rettsdokumenter.

De adopterte Ariel i januar, og skiftet deretter navnet hennes lovlig til Isabella, skriver AP.

I rettsdokumentene står det også at foreldrene sa til politiet at de så datteren sist om natten den 12. september, og at hun ikke var på soverommet neste morgen.

Avhørt en av søsknene

I begynnelsen av november var en av Ariels søstre i et avhør med politiet. I avhøret sa hun at de ble bedt om å holde på en hemmelighet av foreldrene om hva som skjedde med søsteren.

– Ariel var på badet i et hundebur med tape rundt munnen og nesen, og hun våknet ikke, sa søsteren, ifølge rettsdokumentene.

Videre skal hun fortalt politiet at Ariel ikke pustet og at moren la henne i badekaret, for å prøve å vekke henne. Det hjalp ikke, og søsteren måtte hjelpe med å bære Ariel inn på deres felles soverom.

Etter dette sier dokumentene at søsteren ikke vet hva som skjedde videre med Ariel.

Ben Moszkowicz i politiet opplyste på en pressekonferanse på fredag at levningene hennes ikke har blitt funnet, skriver AP.

Politiet holdt pressekonferanse den 10. november for å informere om at de har arrestert adoptivforeldrene til Ariel. Foto: Jennifer Sinco Kelleher / AP

Hundebur

Dagen etter dro Isaac til legevakten med mulige koronasymptomer. Søsteren fortalte til politiet at faren bare lot som, fordi de tror at han hjalp moren med å bli kvitt bevis.

I tillegg sa hun under avhøret at foreldrene gikk til innkjøp av et hundebur som de kunne låse Ariel inne i om natten. Det var fordi hun sneik seg rundt om natten og lette etter mat fordi hun var sulten.

Videre skal Ariel ofte ha blitt nektet mat av moren, og søsteren opplyste politiet om at de ikke hadde hund på tidspunktet.

Nektes kausjon

I starten av etterforskningen skal foreldrene ha vært samarbeidsvillige med politiet.

– De åpnet hjemmet sitt for oss, og ga oss uttalelser. Men etter hvert som ukene gikk, var det ingen som ringte tilbake, sa Deena Thommes i politiet under pressekonferansen.

Foreldrene møtte opp i rettsmøtet via en videolink fra kriminalomsorgen i Oahu, uten å si et ord. De ga tillatelse til at advokaten kunne si at paret ikke erkjente straffskyld.

Det er uklart hvem som representer Isaac og Lehua i retten. En advokat og familievenn har foreløpig uttalt seg på vegne av foreldreparet, men har sagt til AP at han ikke representerer dem.

Dommeren nektet kausjon, og paret skal møte fysisk for en sakshøring den 26. november.