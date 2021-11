Elyounoussi kritisk til VAR-bruken på annulleringen: – Den var ikke veldig klar

Mohamed Elyounoussi (27) fikk VAR-annulleringen under øyelokkene da han skulle sove etter Latvia-kampen. Southampton-spilleren mener offsiden ikke er klar og tydelig på bildene.

Det ble ikke så mange timer med søvn for Mohamed Elyounoussi etter den målløse landskampen mot Latvia lørdag kveld.

Elleve minutter før full tid trodde Elyounoussi at han hadde sendt Norge i ledelsen, men målet ble annullert for offside etter en lang VAR-sjekk.

– Jeg holder meg oppe så lenge som mulig, og så prøver jeg å sove når jeg blir trøtt, men så fort jeg lukker øynene, får jeg opp mange bilder fra kampen, sier Elyounoussi til TV 2 dagen etter den skuffende 0-0-kampen.

– Ikke Premier League-nivå

Bildene som gikk igjen var VAR-annulleringen. Elyounoussi har lurt på hva han kunne gjort annerledes, men han er også kritisk til VAR-bruken.

– Den vinkelen på offsidemålet var ikke bra nok. Jeg hørte også at det ikke var Premier League-nivå på det, og den streken på fra foten til forsvarsspilleren og ikke fra skulderen … Det var mye med det målet som satt igjen, og jeg tenkte mye på det, men jeg var ferdig med det da jeg sto opp i dag, sier Elyounoussi.

Landslagssjef Ståle Solbakken feiret ikke etter scoringen, for han mistenkte umiddelbart at det var offside.

– Jeg synes heller ikke det er opplagt vitenskap, men det kan heller ikke brukes til noe nå. Vi fikk en i Tyrkia hvor det var «touch and go.» Det var også VAR, sier Solbakken til TV 2 dagen derpå.

– Må være klart og tydelig

Mohamed Elyounoussi forteller at det er første gang han opplever at VAR annullerer en av hans scoinger.

– Hvis du skal ta bort et sånt mål, må det være klart og tydelig, og den var ikke veldig klar, sier Southampton-spilleren.

– Det kan godt hende at det var offside likevel om de hadde funnet en annen vinkel, men linjen er ikke hundre prosent. Nå er det gjort, og vi får ikke gjort noe med det, sier Elyounoussi.

Nå ser han frem til tirsdagens TV 2-sendte skjebnekamp mot Nederland.

– De som har spilt, må gjøre en ordentlig jobb med å restituere og få nok mat, drikke og søvn, så vi er mest mulig klare. De som har spilt mindre, får en god økt og må også være klare, for vi kommer til å trenge alle mann. Vi skulle gjerne hatt med et par tusen nordmenn på tribunen også, men det ble ikke sånn. Jeg er ganske sikker på at Ståle kommer med en fin plan, sier han.