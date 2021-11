Holm Lægreid imponerte, men Tarjei Bø tok seieren: – Utrolig deilig, for jeg er en elendig spurter

Med trippelt norsk på lørdagens skiskyttersprint, var det duket for nok en konkurranse med norsk vinner på løpet i Sjusjøen, der det så å si bare var nordmenn og franskmenn blant favorittene.

Tarjei Bø tok seieren foran Quentin Fillon Maillet på søndagens fellesstart på Sjusjøen. Bø vant etter en fantastisk sisterunde og én bom totalt. Émilien Jacquelin tok tredjeplassen, mens Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fire.

Sturla Holm Lægreid måtte til slutt ta til takke med en femteplass etter 20 av 20 treff og ledelse gjennom hele løpet. Hadde han ikke stivnet på siste runden, ville han tatt seieren.

– Jeg er på rett vei, både med treningen og formen. Ting ser mye bedre og og det ser ut til å falle på plass. Det er noen som er hakket bedre form enn meg, og jeg prøvde det beste jeg kunne på siste runden, men dessverre var det noen som var mer avslutningssterke enn meg der, sa Holm Lægreid til TV 2 etter den oppløftende fellesstarten, som oppsummerte helgen på Sjusjøen slik:

– I går så døde jeg, og i dag gjenoppstod jeg, gliste han.

Lettet Bø

Tarjei Bø var først og fremst lettet etter at han kjempet seg til seieren og kunne gå alene over målstreken.

– Jeg er kjempefornøyd. Du blir aldri lei av den følelsen, når du på toppen av langbakken skjønner at du vinner. Det blir en euforisk følelse når du kan avgjøre mot en av de beste skiskytterne, sa Tarjei Bø til TV 2.

– Jeg har trent bra hele livet, og det siste året har jeg hatt god kontinuitet. I dag løste jeg det bra. Jeg brukte masse krefter på å være optimalt forberedt. Jeg gikk inn til helgen med lave skuldre. Det er lenge til OL, og jeg skal ha mange gode konkurranser og en god juleferie før det, kommenterte han om den kommende sesongen.

Bø var glad han tok seieren før en eventuell spurt på Sjusjøen.

– Det var deilig, jeg er en elendig spurter, og det var godt å vinke litt til publikum og puste ut på innspurten, sa Tarjei Bø til NRK etter seieren.

– Dette betyr mye for selvtilliten før Östersund. Jeg har gått gjennom denne helgen her med 15 av 15 på stående, og det er det jeg har jobbet mest med. Det er mye snakk om Holm Lægreid, og jeg er sikker på at han blir bra til slutt. Sturla er en av dem som har det. Når det blir litt press, tøffe dueller og snø under beina, så vet vi at han kommer, sa han videre om lagkameraten Holm Lægreid.

Holm Lægreid satte pris på ordene fra Tarjei Bø etter sin oppløftende skyting og femteplass.

– Å få ros av en legende varmer mitt hjerte. Det var mye bedre i dag enn i går. Det smaker ekstra godt at det stemmer på standplass, sa Holm Lægreid til NRK.

Lillebror Johannes Thingnes Bø sto over helgens konkurranser på Sjusjøen grunnet en lett forkjølelse. Håvard Gutubø Bogetveit tok sjetteplassen på fellesstarten, og ligger godt an til å sikre seg en plass på verdenscuplaget.

Høyt nivå

Listen ble lagt allerede ved første skyting da både franske Simon Desthieux Fabien Claude og de norske kanonene Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø skjøt fulle hus og hang seg med i tetgruppen.

På første liggende traff både blant annet Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Sturla Holm Lægreid, Håvard Gutubø Bogetveit og Vetle Sjåstad Christiansen feilfritt, og det begynte å spisse seg til i teten.

Mye kunne dermed avgjøres på tredje skyting. Émilien Jacquelin hadde sikret seg et forsprang på ti sekunder før skytingen, men bommet én og mistet hele forspranget. Sturla Holm Lægreid traff alle blinkene, mens Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard bommet én gang hver.

Det gjorde imidlertid ikke Sverre Dahlen Aspenes og Bogetveit, men de klarte ikke å holde følge med Holm Lægreid, som tok teten.

På den siste og avgjørende skytingen ble det spennende. For til tross for strafferundene hang både Émilien Jacquelin , Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø med og luktet på tetgruppen.

– For et åpent løp, det er helt uvisst hvordan dette ender, poengterte NRK-ekspert Ola Lunde.

Stivnet

Émilien Jacquelin og Holm Lægreid kom først inn på siste skyting. Jacquelin bommet én, mens Holm Lægreid skjøt fullt hus. Det gjorde også Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø, som kom seg opp i ryggen til Holm Lægreid. Franskmennene Quentin Fillon Maillet og Jacquelin var også med i kampen om pallplassene.

Jacquelin gikk fantastisk i sporet og kuttet mer og mer på forspranget til Holm Lægreid.

Holm Lægreid stivnet, og måtte se at både Tarjei Bø og Quentin Fillon Maillet gå forbi. Tarjei Bø tok til slutt seieren foran Fillon Maillet.