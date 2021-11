Politiet mener Kongsberg-saken kan komme for retten «ganske fort»

Politiet har kommet så langt i etterforskningen av Kongsberg-drapene at saken kan bli ganske kjapt klar for retten.

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt sier tirsdag til NTB at politiet har kommet veldig langt i etterforskningen, sett på bakgrunn av at den bare har pågått en måneds tid.

– Vi prøver å gjøre at saken kommer for retten så raskt som mulig. Vi har gjort en så stor innsats at det kan gå ganske radig, dersom det ikke dukker opp skjær i sjøen, sier Omholt.

Politiet har oppgitt noen arbeidsmål til tingretten i forbindelse med fengslingen, men Omholt vil ikke oppgi noe tidsanslag for når saken kan være klar for retten.

Espen Andersen Bråthen (38) er siktet for å ha drept fem personer i Kongsberg sentrum 13. oktober. 12. november ble han varetektsfengslet i fire nye uker.

Kartlegger all nettaktivitet

Politiet foretar nå avhør av vitner fra hendelser før drapene i Kongsberg. Omholt forteller at de også fortsetter å analysere alt materialet de har samlet inn.

– Akkurat nå er det veldig mange elektroniske bevis vi analyserer: Alt fra hva som er på datamaskin og telefon, til netthistorikk, søkehistorikk, ulike strømmetjenester, YouTube og sånne ting, sier Omholt.

Politiet kartlegger all nettaktiviteten til siktede.

– Det mener vi kan gi et godt bilde av hva han har gjort og tenkt, og hvem han har vært før disse handlingene.

Mandag opplyste politiet at de tar pause i avhørene av siktede. I løpet av de neste to ukene skal han snakke med rettspsykiatere som skal utrede hans psykiske helse. Rapporten om dette er ventet i slutten av januar. Siktede er innlagt på lukket psykiatrisk institusjon.

Leter etter tidspunkter for skifte hos siktede

Politiet går bredt ut for å se hvilke holdepunkter materialet gir om siktede som person.

– Det knytter seg veldig opp mot hvilke tanker han hadde før disse hendelsene. Var det planlagt? Dette med våpen er også sentralt, sier Omholt.

– Er det foreløpig noe som peker på konkrete tidspunkter for skifter i den mentale tilstanden hos siktede?

– Vi har nok et grovt bilde av siktedes livsførsel før hendelsene, sier Omholt.

Han forklarer at politiet leter etter eventuelle tidspunkter og hendelser som kan henge sammen med endringer i nettbruk, men at de ikke har funnet noe påfallende konkret ennå.