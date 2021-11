Pågrep truende mann med kniv

Klokken 07.39 fikk politiet i Sør-Øst melding om en trusselsituasjon på en privatadresse på Jevnaker. Det var fornærmede som meldte inn hendelsen, og politiet var raskt på stedet.

– Krangelen har vært mellom en mann og en kvinne. I tillegg er det snakk om en tredje part, som ikke har vært involvert, sier oppdragsleder Vegard Møane til TV 2.

Han sier videre at det dreier seg om et «usunt» familieforhold.

Politiet har pågrepet mannen for trusler med kniv. Mannen har ikke aktivt truet med kniven, men fremvist den. Pågripelsen gikk udramatisk for seg og ingen ble skadet, sier Møane.

– Mannen er kjent for politiet fra før. Han er kjørt til arresten for avhør og blir anmeldt for hendelsen.

Saken vil bli etterforsket videre ved Hønefoss politistasjon.