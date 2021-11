Landmark Tandrevold helt suveren på Sjusjøen: – Det var fullklaff!

Hun holdt teten fra start til mål etter å ha levert 20 av 20 treff.

– Det va utrolig moro å skyte 20 treff. De gangene jeg har gjort det før kan jeg telle på en finger, sa Ingrid Tandrevold Landmark til NRK etter å ha seiret på 12,5 kilometeren på Sjusjøen søndag.

– Jeg tenkte på det, jeg tror jeg har gjort det én gang før. Det var i Ruhpolding da jeg tok min første pallplass i verdenscupen. Dette lover godt for sesongen, sa hun videre.

Til TV 2 gjør den suverene vinneren klart at hun egentlig ikke hadde tro på seieren på forhånd.

– Jeg skulle gjerne ha visst hva jeg gjorde rett akkurat i dag. Jeg tror jeg bruker tid på å komme i gang, i går fikk jeg blåst ut med et skirenn og kroppen føltes bedre i dag og jeg hadde fantastiske ski. og fokus på skytebanen. Mer av det, sa Landmark Tandrevold til TV 2, og slo fast:

– Det var dødsgøy å unngå de strafferundene i dag, der er jeg godt kjent. Å gå rett ut etter skyting var virkelig en bekreftelse på den jobben jeg har gjort i år, konkluderte hun.

Karoline Erdal skjøt også feilfritt og kapret tredjeplassen.

– Det betyr mye, jeg holdt på å grine ute i løypen der. Det betyr masse, det er vel tre-fire år siden sist. Det var litt sentimentalt. Jeg var sliten etter 20 treff og alt som har skjedd rundt. Idrett er en sentimental idrett, det var veldig gøy, sa Erdal til NRK etter pallplasseringen.

Erdal avslører til TV 2 at hele familien satt på tribunen og fikk med seg tredjeplassen hennes på Sjusjøen.

– Jeg håper de er stolt over meg i Førde. Jeg hadde med meg mye av familien, og det var gøy at de kunne være her og oppleve dette sammen med meg, sa hun til TV 2.

Nå håper Førde-jenta på OL-deltakelse for Norge under Beijing i februar neste år.

– Å kunne stilt i OL ville vært kjempeartig. Det er det gjeveste denne sesongen og noe mange har det som mål, det er tett om plassene. Jeg må bare vente å se på hva som skjer. Jeg må kjempe om plassene som er, og se om drømmen går i oppfyllelse eller ikke, mente Erdal.

Perfekt start

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt feilfritt på første og andre skyting og sikret seg et perfekt utgangspunkt på søndagens fellesstart på Sjusjøen.

På tredje skyting skjøt Landmark Tandrevold feilfritt, mens de franske konkurrentene Anaïs Chévalier-Bouchet og Anaïs Bescond bommet én gang hver. Den norske jenta overtok dermed ledelsen før siste og avgjørende skyting.

Tsjekkiske Markéta Davidová hang seg imidlertid på Landmark Tandrevold og de kom nærmest likt inn til fjerde skyting.

Landmark Tandrevold holdt hodet kaldt og fikk ned alle blinkene, mens konkurrenten Davidová bommet to. Dermed kunne det norske esset cruise inn til seieren.

– Helt imponert, det var fullklaff, sa NRK-ekspert Ola Lunde om Landmark Tandrevolds innsats.

Karoline Erdal tok en overraskende tredjeplass etter feilfri skyting, mens den franske kvinnen Chloe Chevalier tok andreplassen.

Skuffet

Både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland skjøt seg ut av tetkampen allerede på første skyting da de pådro seg henholdsvis én og to strafferunder. De to norske forhåndsfavorittene måtte dermed finne seg i å havne langt bak på resultatlisten.

Olsbu Røiseland ble nummer ni, mens Eckhoff ble nummer 13 til slutt.

– Det var veldig hardt, og jeg kom bakpå fra start. Da blir det en evig kamp utpå der, sa Eckhoff til NRK etter den skuffende innsatsen.

– Det var selvfølgelig skytingen som ødela for meg i dag, sa Olsbu Røiseland til TV 2.