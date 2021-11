Polens statsminister: Vurderer artikkel 4-møte i NATO

Lørdag hevdet Polens grensevakttjeneste at hviterussiske soldater angrep grensegjerdet i området ved landsbyen Czeremcha øst for Warszawa.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier at han har hatt samtaler med statsministrene i Litauen og Latvia om hendelsen som fant sted.

Morawiecki sier søndag til nyhetsbyrået PAP at Polen, Latvia og Litauen vurderer å be om et såkalt artikkel 4-møte i NATO.

– Vi diskuterer med Latvia, og spesielt Litauen, om vi ikke skal be om et artikkel 4-møte i NATO. Dette betyr at partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet, sier Polens statsminister.

Full beredskap

Polske styrker er samtidig i full beredskap ved grenseovergangen ved byen Kuznica. I en video som det polske innenriksdepartementet har postet på Twitter, høres en melding fra politiet som kunngjøres på flere språk:

– Viktig melding: Hvis du ikke følger ordre, kan makt brukes mot deg.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Wszystkie nasze służby są w gotowości.



📣 Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. pic.twitter.com/kMu6Y4M0Nc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 14, 2021

Fordømte Hviterussland

Det nordatlantiske råd, som er NATOs høyeste politiske organ, fordømte fredag bruken av migranter som en hybrid taktikk, og sa i en uttalelse at dette setter sårbare liv i fare.

– Vi er på vakt mot ytterligere eskalering og provokasjon fra Hviterussland ved grensene til Polen, Litauen og Latvia, sa Det nordatlantiske råd.

Polske soldater og politi ved grenseovergangen ved Kuznica. Foto: DWOT/Reuters/NTB

Norge, USA, Storbritannia og EU-landene i FNs sikkerhetsråd fordømte fredag Hviterusslands behandling av menneskene som oppholder seg på landets grense mot Polen.

– Taktikken er uakseptabel og nødvendiggjør sterke internasjonale reaksjoner og samarbeid for å stille Hviterussland til ansvar, skrev landene i en uttalelse. Uttalelsen kom etter et krisemøte i Sikkerhetsrådet om situasjonen torsdag.

NATO-kilder: Hybrid krigføring

Spenningen øker mellom øst og vest, og NATO er på vakt mot ytterligere eskalering av situasjonen i regionen.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko anklages av Polen og andre for å sende flyktninger og migranter til grensene mot Polen, Litauen og Latvia, som hevn for sanksjoner EU har innført mot hans regime.

Ifølge polske myndigheter har over 10.000 forsøkt å krysse grensen ulovlig siden august, 6.700 bare i november.

Migranter ved Grodno på hviterussisk side av grensen. Foto: Leonid Shcheglov/BelTA/NTB

Polen har sendt 15.000 soldater til grenseområdet for å hindre at flere tar seg over, samt lagt ut piggtråd og andre sperringer for å hindre folk i å ta seg over. Landets statsminister anklaget denne uken Hviterussland for statsterrorisme.

NATO-kilder kaller det hybrid krigføring og har lovet å komme landet til unnsetning, og EU truer Hviterussland med nye sanksjoner.

– Vil svare kraftig

– De hviterussiske væpnede styrkene står klare til å svare kraftig på ethvert angrep, sier Hviterusslands forsvarsminister Viktor Khrenin ifølge Tass.

Khrenin sier det virker som om Polen vil dra Europa ut i en fullverdig militær konflikt med Hviterussland.

– Vi er beredt til å forsvare unionsstatens grenser. Språkbruken med ultimatum, trusler og utpressinger er uakseptabel. Vi vil advare hissigpropper mot å overvurdere egen kapasitet, sier han og understreker at Russland, som er alliert med Hviterussland, står klare til å hjelpe.

Russland har stilt strategiske bombefly til disposisjon, for regelmessig patruljering i luftrommet. Flytoktene skal ivareta unionsstaten Russland og Hviterusslands militære sikkerhet, opplyste Russlands forsvarsdepartement torsdag.