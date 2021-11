KrFs taktfaste marsj mot kirkegården

Olaug Bollestad overtar et KrF i krise. Men det kan alltids bli verre. Om to år kan velgerne gravlegge KrF som landsdekkende parti.

Vi skal over sperregrensen om fire år, ropte nyvalgt partileder Olaug Bollestad til et kriserammet KrF-landsmøte, som nettopp hadde valgt henne som ny leder. Men Olaug Bollestad har ikke fire år på seg. KrF kan dø som landsdekkende parti om kun to år om hun mislykkes.

Stortingsvalget 2021 ble en ny historisk nedtur. Krisen ble ytterligere forverret av at partileder Kjell Ingolf Ropstad måtte gi seg etter uakseptabel skattetriksing. KrF må gjøres relevant for nye velgergrupper, fornye seg, men partiet valgte ikke mer fornyelse enn at de løftet frem sin egen nestleder gjennom de siste seks og et halvt årene som ny partileder.

TV 2s kommentator Aslak M. Eriksrud Foto: TV2

60 år gamle Olaug Bollestad er en fargerik politiker. Politikkens ukronede Instagram-dronning har et klart folkelig potensial, med mye energi og en god porsjon med selvironi. Det kan komme godt med, også på vegne av et parti som stadig flere velgere vender ryggen. Men hun er også uløselig tilknyttet til det KrF-prosjektet som velgerne nå forlater.

Og hennes første partiledertale pekte ingen ny retning for partiet. «Gamle merkelapper må bort», slo hun fast. Så brukte hun resten av talen på å snakke om abortsaken, trosfrihet, forvalteransvaret og den kristne nestekjærligheten. Den samme velkjente melodien som forgjengerne hennes også har spilt i flere tiår. Hun og resten av partiet har kort tid på seg til å finne tonen med nye velgergrupper, hvis ikke fortsetter partiets taktfaste marsj mot den politiske kirkegården

Bollestad overtar et parti i krise, en krise som er et foreløpig siste kapittel i en 20 år lang nedtur for partiet. Fra toppårene 1997 og 2001, har det gått raskt utfor for det gamle statsminister-partiet. KrFs stortingsgruppe har skrumpet inn fra 25 til tre stortingsrepresentanter.

Det var traumatisk for partiet å havne under sperregrensen ved årets stortingsvalg. Men det er én ting som er verre for en partiorganisasjon, og det det er å ramle helt ut av kommunestyrene i store deler av landet.

Under det opprivende retningsvalget høsten 2018 snakket jeg med flere røde KrF-ere landet rundt som fryktet at partiet ville miste fotfestet som landsdekkende parti om de valgte blå side. Frykten var velbegrunnet. Under kommunevalget året etter, mistet KrF over 200 kommunestyrerepresentanter og forsvant helt ut av 40 kommunestyrer rundt omkring i landet, og kom kun inn i seks nye (Og da er statistikken justert for kommunereformen som reduserte antallet kommuner betraktelig).

KrF hadde 1200 kommunestyrerepresentanter for 20 år siden. Nå har de bare 411 stykker igjen. På 20 år har de altså mistet to av tre kommunestyrerepresentanter. KrF er ikke representert i nesten halvparten av landets 356 kommunestyrer. I 94 kommuner har de kun én enslig folkevalgt lokalpolitiker, og står i akutt fare for å ryke helt ut om to år.

Og dykker vi litt ned i statistikken, bør varselklokkene kime enda høyere rundt ørene til Bollestad. Det er praktisk talt kun i de fire fylkene langs kysten på Sør- og Vestlandet hvor vi finner kommunestyre-grupper med mer enn to KrF-representanter.

I de 240 kommunene som utgjør resten av landet, har de kun åtte kommunestyre-grupper med tre eller flere representanter. De er uten representasjon i 150 kommuner og har kun én representant i 65 kommuner. Med andre ord, KrF står i akutt fare for å bli utradert av kommunepolitikken i store deler av landet.

Om Olaug Bollestad ikke lykkes med å «fjerne gamle merkelapper», kan KrF dø som landsdekkende parti etter kommunevalget om to år, og bli et særinteresseparti for kristenkonservative på Sør- og Vestlandet.