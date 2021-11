På intensivavdelingen på Rikshospitalet i Oslo har det alltid vært mye å gjøre. Starten av 2020 ble imidlertid begynnelsen på et endeløst maraton for både ledere og ansatte ved avdelingen.

– Det er dugnad, sier personalet. Og det er ikke noe vi rår over i bredden og høyden, men det er dugnad akkurat nå, forteller klinikkleder Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) til TV 2.

Slitne ansatte

Han kan tydelig se at de ansatte er slitne. Da det begynte å komme inn koronapasienter til intensivavdelingen våren 2020, var det ikke i tankene til de ansatte at pandemien skulle vare så lenge.

– Jeg synes det er viktig at folk forstår hva som foregår akkurat nå på norske sykehus. Dette er den femte runden i et triatlon, for å si det sånn, sier Skraastad.

Øyvind Skraastad, klinikkleder for Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

Smitte- og innleggelsestallene stiger fortsatt. Tall fra Helsedirektoratet fra 12. november viser at 190 personer ligger innlagt med korona på norske sykehus.

Økt sykefravær

At tallene stiger, er noe som bekymrer intensivsykepleierne på Rikshospitalet.

– Jeg pleier å lese avisa og ser at tallene stiger. Det er ikke så hyggelig. Når du vet at et økt antall smittede vil føre til flere innleggelser, så blir man litt paff, sier intensivsykepleier Chisom Okeke til TV 2.

Han har ansvaret for bemanningen for en gruppe intensivsykepleiere på avdelingen, og er stadig bekymret for om det er nok folk på jobb. Gjennom samtaler med ansatte og tall på sykefravær blir det tydelig viser at mange er slitne.

Han forteller at folk har tatt doble skift og har droppet familiemiddager for å stille på jobb.

– Det er et tøft sted å jobbe nå, og vi ser det i resultatet av sykefravær. Vi har hatt en periode nå hvor det har vært veldig høyt. Og korttidsfravær kan man relatere til arbeidsbelastning. Folk trenger en pause, sier han.

Fredag presenterte regjeringen en rekke nye smitteverntiltak som de mener skal minske trykket på norske sykehus.

Dette er tiltakene: Kommuner kan ta i bruk koronasertifikat for å hindre nedstegning.

Uvaksinerte personer over 18 år som bor sammen med en som er smittet av korona, får nå plikt til å teste seg.

Uvaksinert helsepersonell bør testes to ganger i uka og bruke munnbind.

Samtidig har forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, bedt om et hastemøte med statsminister Jonas Gahr Støre. Hun mener bemanningsproblemene koronasituasjonen i helsevesenet er svært alvorlig.

Intensivsykepleieren Chisom er i tvil om regjeringens tiltak alene vil gjøre hverdagen enklere for dem som jobber på sykehusene.

– Det er klart at det er andre som tar den jobben, men jeg har jo mine tanker. Spesielt når jeg ser at det stiger. Min bekymring er jo at det blir en tøffere arbeidstid her på jobb, sier intensivsykepleieren.

Snart er det jul, og Chisom frykter de at julefeiringen ryker for de ansatte hvis innleggelsestallene fortsetter å stige.

– Om det er noe jeg unner de ansatte her og på naboseksjonene våre, så er det en fredelig jul og en jul der de kan tenke på familie og venner i stedet for å bekymre seg for hvordan det går på jobb.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har forståelse for at det er krevende for sykepleiere og annet helsepersonell å stå i en pandemi over så lang tid.

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og det er et stort press på helsetjenesten mange steder. Derfor tar regjeringen nå grep for å begrense smittespredningen, og vi følger situasjonen nøye, sier statsråden til TV 2.

Skal teste uvaksinert helsepersonell

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet om uvaksinert helsepersonell og faren for at de kan smitte sårbare pasienter.

– Vi vil ta ytterligere grep for å beskytte sårbare pasienter fra smitte. Derfor ønsker vi testing av uvaksinert personell to ganger i uka og klar beskjed om at de må bruke munnbind. Helsedirektoratet vil sende ut retningslinjer om dette til kommunene, sa Kjerkol på fredagens pressekonferanse.

TILTAK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol med klar beskjed om at uvaksinert helepersonell må bruke munnbind på jobb. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Frivillig vaksinering ligger forankret i regjeringen politisk, sa Støre.

Dette ble også støttet opp av FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Så lytter vi selvfølgelig til fagmyndigheten, og vi har ikke fått noe i nærheten av et faglig råd om å skulle innføre obligatorisk vaksinering. Vi avviser dette i dag, fortsatte Støre.