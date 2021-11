Erna Solberg mener Stoltenberg-historie er plantet

– Det skremmer jo vekk andre fra å være interessert i jobben, sier Erna Solberg til TV 2 om spekulasjonene om at Jens Stoltenberg skal få toppjobben som Norges nye sentralbanksjef.

Høyre-lederen synes det er viktig at vi har en god og åpen debatt om dette, samtidig som hun påpeker at det er viktig å hegne om sentralbankens uavhengighet.

– Da er spørsmålet: Vil det bli vurdert helt uavhengig? Jeg synes det er interessant hvis fagfolk, jurister, økonomer og andre gir noen gode råd på veien. Det jeg er litt skeptisk til, er at det plantes en slik historie i en avis – for det er det som har blitt gjort – for å sende et veldig sterkt signal, midt i en periode der man skal prøve å finne ut om dette er mulig, sier Solberg i «Avisrunden» på TV 2 Nyhetskanalen.

Mens Høyre-lederen antyder at «noen kan ha snakket sammen», vet hun ikke hvem som kan ha plantet historien om at Jens Stoltenberg vil bli Norges nye sentralbanksjef.

– Er det Jens selv, noen i Arbeiderpartiet eller noen andre, spør Erna Solberg.

Stoltenbergs presserådgiver Sissel Kruse Larsen sier til NRK at NATO-sjefen fortsatt har sin fulle oppmerksomhet på jobben i NATO.

– Han vil ikke ta del i noen debatt om hva han skal gjøre når perioden i NATO er over, sier Kruse Larsen til kanalen.

Spekulasjonene raser etter at Dagens Næringsliv 5. november skrev en artikkel basert på anonyme kilder: «Ifølge DNs kilder vil NATO-sjef Jens Stoltenberg si ja til å bli sjef i Norges Bank hvis han blir spurt.»

🧵Ni punkter om hvorfor Jens Stoltenberg ikke kan bli ny sentralbanksjef:

1. Han har et svært tett forhold til Støre (og er tidligere sjef for Vedum). Det ville vært veldig uheldig til vanlig og blir enda mer satt på spissen av at Støre har snakket om å gjøre fondet mer politisk. — Andreas Økland (@andokl) November 6, 2021

Mandag skrev DN at statsminister Jonas Gahr Støre vil melde seg inhabil hvis Stoltenberg søker jobben.

Onsdag fastslo politisk redaktør Frithjof Jacobsen i DN at spillet om Stoltenberg var i gang.

Trønderdebatt: – Minner om Pravda

Dagsavisen har fått sterk kritikk for lederen «Jens bør få jobben», der det heter at selv om en kompetent og erfaren kvinne som visesentralbanksjef Ida Wolden Bache forbigås, kan det ikke stå i veien for at Norge ikke kan få en bedre sentralbanksjef enn Jens Stoltenberg.

Redaktør Snorre Valen i Trønderdebatt skriver at «noen» driver en svært effektiv kampanje, og at Pravda og kjendisøkonomer plutselig er blitt rørende enige.

– Dagsavisens helt ukritiske omtale av en velregissert maktkampanje for Jens Stoltenberg minner mest av alt om Pravda, skriver Valen i Trønderdebatt.

Fredag skrev NRK at en hodejeger mente at stillingsutlysningen passet Stoltenberg svært godt. Sjeføkonom Knut Anton Mork tror at Finansdepartementet allerede har bestemt seg.

Du mener mot en sosialøkonomi, tidligere finansminister og statsministeren som fant opp handlingregel? Fair å mene at det bør velges en annen, men går ikke an å si at Jens Stoltenberg ikke er kvalifisert. — Mina Gerhardsen (@MinaGerhardsen) November 12, 2021

Nordlys: – En dårlig idé

Avisen Nordlys skriver lørdag på lederplass at det er en dårlig idé å ansette Stoltenberg som sentralbanksjef:

– Det er merkelig at de samme som advarte mot de personlige bindingene som kunne skape utfordringer for oljefondets leder Nicolai Tangen, synes å se helt bort fra at slike problemstillinger er relevante når Stoltenberg kan bli Tangens overordnede.

Nordlys vektlegger også at Støre vil gjøre seg sårbar for kritikk på grunn av de tette politiske og personlige bindingene mellom Støre og Stoltenberg.

Vårt Land: – Kan fort bli krevende

Politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land er enig i at situasjonen fort kan bli krevende, fordi Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg er gode venner, og Stoltenberg har en politisk tilhørighet som kan sette statsministeren i en krevende situasjon.

– Så er spørsmålet hva slags type folk skal vi ha i den type posisjoner? Skal vi ha tidligere statsministere og politikere, eller skal vi ha fagøkonomer? Jeg synes det er en interessant diskusjon, sier Aalborg til TV 2.

Elin Ørjasæter skriver i Nettavisen at dersom Jens Stoltenberg blir sentralbanksjef, er det et nederlag for den uavhengige, profesjonelle fagligheten landet vårt trenger.

– Vi trenger en faglig lysende, rasjonelt tenkende og fullt ut habil kvinne. I det minste håper jeg Ida Wolden Bache har søkt. Men hun kan også ha latt være, fordi hun har hørt at «noen av oss har snakket sammen», skriver Ørjasæter.