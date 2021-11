– Planeten henger i en tynn tråd

Flere ledere mener slutterklæringen fra klimatoppmøtet er et skritt i riktig retning, men at mye arbeid gjenstår. Internasjonale miljøvernorganisasjoner er ikke imponert over avtalen.

Slutterklæringen er vedtatt på klimatoppmøtet i Glasgow, én dag etter at forhandlingene egentlig skulle vært avsluttet.

Det ble enighet mellom partene etter at en viktig formulering av kull ble endret i siste liten i tråd med et forslag fra India. Flere av de andre landene var sterkt kritisk til endringen, men den ble likevel godtatt.

FNs generalsekretær António Guterres hyller framskrittene som ble tatt, men mener det ikke er nok. Han sier verden fortsatt står på randen av en klimakatastrofe.

– Tekstene som ble vedtatt, er et kompromiss. De tar viktige skritt, men dessverre var den kollektive politiske viljen ikke stor nok til å løse noen dype motsetninger, sier han.

– Vår skjøre planet henger i en tynn tråd. Vi står fortsatt og banker på døren til en klimakatastrofe.

FORNØYD: Storbritannias statsminister Boris Johnson er fornøyd med slutterklæringen fra Glasgow. Foto: Henry Nicholls / AP / NTB

– Et stort skritt framover

Også britenes statsminister Boris Johnson sier det fortsatt er mye som må gjøres for å bremse global oppvarming.

– Det er enormt mye mer å gjøre i årene framover, sa Johnson etter at slutterklæringen fra Cop26 var vedtatt i Glasgow lørdag kveld.

– Men dagens avtale er et stort skritt framover, og noe som er avgjørende, vi har nå den første internasjonale avtalen om å fase ned kull, og et veikart for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, framholdt han.

Johnson, hvis regjering var vert for toppmøtet, sa at verdens nasjoner var invitert til å komme sammen for planeten, og de svarte på appellen.

– Jeg håper vi kan se på Cop26 som begynnelsen på slutten for klimaendringer, og jeg vil fortsette å jobbe uten pause for det målet, lovte han.

– Ikke imponert

De store internasjonale miljøorganisasjonene er ikke imponert over slutterklæringen fra klimatoppmøtet Cop26 i Glasgow. For svakt, sier Greenpeace.

– Det er beskjedent, det er svakt, og 1.5 gradersmålet er bare så vidt i live, men det er sendt et signal om at æraen med kull går mot slutten, sier Jennifer Morgan, direktør for Greenpeace International.

– Unge som er blitt voksne under klimakrisen, vil ikke finne seg i veldig mange flere slutterklæringer som dette. Hvorfor skulle de det, når det er deres egen framtid de slåss for, sier hun.

Tanya Steele, direktør for Verdens naturfond (WWF), sier at målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader er blitt ledestjernen vi alle følger, men at veien dit fortsatt er svært usikker, og det er langt å gå.

Gabriela Bucher i Oxfam sier at «det er åpenbart at noen av verdens ledere tror de ikke lever på samme planet som resten av oss.»

– Det virker som ingen mengde branner, stigende havnivåer eller tørke er nok til å få dem til fornuft så de stanser de økende utslippene som skjer på menneskehetens bekostning, sier hun.

Men hun er glad for beslutningen om å styrke 2030-målet om kutt til neste år. Hun sier de store utslippslandene, særlig de rike landene, må justere sine målsettinger så vi kan holde målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader levende.

– En dødsdom

Mange av utviklingslandene i Glasgow er svært skuffet over at det ikke ble enighet om mer økonomisk støtte til fattige land som rammes hardt av klimaendringene.

– Forskjellen mellom 1,5 og 2 grader er en dødsdom for oss, sier Aminath Shauna, klima- og miljøminister på Maldivene. Øystaten risikerer at store områder blir oversvømt når havet stiger i takt med den globale oppvarmingen.

Selv om ikke Glasgow-avtalen vil stanse klimaendringene, ble det på møtet gjort større framskritt enn på mange tilsvarende møter tidligere.

I tillegg til «nedfasing» av kullkraft er det i slutterklæringen en oppfordring til utfasing av ineffektive subsidier til fossil energi. Dette er første gang fossil energi overhodet nevnes i en slutterklæring fra et av FNs klimamøter.

Om lag 130 stats- og regjeringssjefer var til stede de første dagene av møtet. De lanserte en rekke nye mål om utslippskutt og andre tiltak for å bremse klimaendringene.