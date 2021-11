Montenegro sjokkerte Nederland: – Nå lever det

Montenegro - Nederland 2-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Allerede før kampstart kunne nederlenderne juble, for da kom meldingen inn om at Norge hadde skuffet med 0-0 mot Latvia foran et fullsatt Ullevaal.

Alt lå til rette for at Nederland skulle ta gruppeseieren, og da det gjensto ti minutter av kampen så det også slik ut. Lous van Gaals menn ledet 2-0, men fire minutter magi fra Montenegro snudde alt. Det endte 2-2.

– Nå lever det, men akkurat nå er irritasjonen enda større etter å ha sett sjanse-bonanzaen fra andreomgang igjen, sier Ståle Solbakken til TV 2.

Nederlands landslagssjef Louis van Gaal fortalte til NOS før kampen at han jublet for Norges resultat mot Latvia, men det var ikke like mye å feire etter 2-2 mot Montenegro.

– Montenegro hadde ikke skapt noe på 80 minutter, men så scoret de to. Vi liker å gå for det tredje målet, så Norge er heldige. De har fortsatt en mulighet, sier den tidligere Manchester United-manageren til TV 2.

Etter kampen sa van Gaal til NOS at stopperkjempen Stefan de Vrij mister kampen mot Norge med skaden han pådro seg mot Montenegro. Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum og Arnaut Danjuma ble også byttet ut med smeller, men Nederlands landslagssjef forventer å ha trioen klar mot Norge tirsdag.

Skuffede stjerner

Nederlands Memphis Depay var naturligvis langt nede etter kampen, men han mener Norges målløse kamp mot Latvia påvirket laget på en bra måte.

– Det ga oss ekstra motivasjon til å vinne kampen, og vi gjorde det ganske bra sett bort fra de siste 10-20 minuttene. Vi visste at dette ville bli en vanskelig kamp fordi de ikke prøver å spille fotball, slår langt og forsvarer seg med elleve mann bak ballen. Likevel klarte vi å score mål, og da burde vi trygget det inn, men det klarte vi ikke, sier Depay til TV 2 etter kampen.

Virgil van Dijk mener også at Norges resultat var en fin inngang til Nederlands kamp mot Montenegro.

– Det burde gi oss et ekstra løft. Vi sa til hverandre før kampen at «må det være stygt for å vinne, så gjør vi det.» Det burde vi ha gjort i dag, sier Liverpool-stjernen til AD.

– Jeg tror ikke det påvirket oss, sier Georginio Wijnaldum til TV 2.

Mathisen: – Det ser fortsatt tøft ut

På fire minutter gikk Nederland fra å være gruppevinnere til å stå i fare for å ende på tredjeplassen, som ikke gir noe som helst.

– Da åpner gruppen seg! Det ser fortsatt tøft ut, og Nederland må nok fortsatt slås for å bli nummer en eller to. Dette var en gavepakke fra Montenegro, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

2-2 betyr at Norge har muligheten til å gå forbi Nederland med seier i Rotterdam tirsdag.

– Dette viser også at Montenegro ikke har sluttet å spille fotball, selv om de ikke kommer til VM, så Tyrkia får heller ikke en lett kamp mot dem på bortebane. Her er det muligheter til å bli både en, to og tre, så dette åpner seg opp. Dette er veldig gledelig for Norge og Solbakken etter dagens skuffende resultat, sier Mathisen.