– Det er toppidrett, ikke barneidrett

Norge trodde de hadde rotet bort kontrollen om VM-plass etter 0-0 mot Latvia lørdag. Heldigvis for Ståle Solbakkens menn rotet Nederland det også til.

Det så veldig mørkt ut etter Latvia-kampen, men søndag morgen våkner de norske landslagsspillerne med nytt håp.

– Vi lever, skriver Ståle Solbakken i en SMS til TV 2 lørdag kveld.

Det så ut som om at Norge igjen hadde gjort det de så mange ganger tidligere har gjort. Feilet når det gjelder som mest. Men at det var «typisk norsk» å ikke levere når det virkelig gjelder, det ville ikke Solbakken være med på.

Siden Norge sist var i mesterskap i 2000, har de snublet i avgjørende kamper en rekke ganger. Det inkluderer playoff-skuffelser mot Spania til EM 2004, Tsjekkia til VM 2006, Ungarn til EM 2016 og Serbia til EM 2021.

– Alle disse ti kampene her gjelder virkelig. Den svakeste kampen var den første, når vi gjør de bommene mot Tyrkia. Det har gjort at vi har kommet litt på etterskudd og har måttet jobbe oss inn. Vi har hatt masse ting å fighte med underveis, sier landslagssjefen på pressekonferansen etter kampslutt, og fortsetter:

– Jeg vil ikke dra det dit, altså. Vi kan jo si at det typisk norsk å komme seg over så mange hinder og fortsatt være med og. Det spørs hvordan du vinkler det. Men vi vet jo at før vi kommer til det jævla sluttspillet, så vil det henge over oss. Og det skal henge over oss. Dette er toppidrett. Det er jo ikke barneidrett. Det er ikke «alle skal få være med». Vi må gjøre det. Vi må klare det selv. Og da er denne kampen en av dem.

Ståle Solbakkens pressekonferanse var før Nederland rotet det til mot Montenegro.

Drillo: – Det har jeg ikke vært borti før

Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen, som tok Norge til to strake VM i 1994 og 1998, mener lørdagens kamp var noe han ikke har opplevd før.

– Tidligere har vi misset mot jevnbyrdig eller motstand som har vært i overkant. Det gjør vi ikke her. Vi møter en motstander vi er klart bedre og skal slå. Det har jeg ikke vært borti før.

SKUFFET DUO: Både Ståle Solbakken og Egil Olsen hadde sett for seg et annerledes utfall enn det de fikk lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Alexander Sørloth satt igjen med følelsen av at dette er noe Norge har gjort før etter kampen.

– Det føles litt sånn akkurat nå, men samtidig føler jeg at vi har en annen selvtillit i gruppen, sier trønderen.

Solbakken er også opptatt av at selv om skuffelsen var stor etter kampen, er det mye positivt å ta med seg.

– Vi begynner å få et slagkraftig landslag. Vi må spille med selvtillit også. Det er viktig for meg. Dere skal få lov å være harde med oss, men det må vi tåle. Vi driver med dette for å få spille sluttspill. Det blir hardt nå. Men vi må ikke rive ned det at vi er i ferd med å bli et veldig godt fotballag, sier landslagssjefen.