Ødegaard om Latvia: – De hadde ett mål

Landslagskapteinen avviser at den mentale inngangen mot Latvia var feil. Han mener gjestenes innstilling til kampen viser at Norge har tatt steg.

Det norske laget skuffet en hel nasjon på Ullevaal med 0-0 mot Latvia i VM-kvalifiseringen lørdag.

Men heldigvis for Norge rotet Nederland det til senere på kvelden. Dermed blir det gruppefinale i Rotterdam på tirsdag.

– Vi setter oss selv i en mye vanskeligere situasjon. det må vi være ærlige på. Alt er mulig fortsatt. vi må omstille, dra ned dit, prøve å vinne og se hva som skjer, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på pressekonferansen etter kampslutt.

Da var ikke Nederlands kamp over, og de norske spillerne satt nok med følelsen av at de oransjekledde kom til å ha få problemer med å slå Montenegro.

På pressekonferansen rettet Ødegaard fokus mot det faktum at latvierne klarte å bruke mye tid utover i kampen og stykke opp det som tidvis så ut som et norsk lag som gjenvant rytmen utover.

– De hadde ett mål, og det var å stenge av oss og bruke mest mulig tid på alle situasjoner. De gjør det brukbart, sier Arsenal-stjernen.

Han sier at Norge var klar over at Latvia er et bedre lag enn mange tenker om dem, men gjentar:

– Vi prøvde å få opp tempoet og være litt på dommeren og få dem til å sette i gang hurtigere. Men det er sånn det er. Vi får ta det som et positivt tegn at de kommer hit og har den inngangen. Da har vi gjort noe riktig fram til nå i hvert fall.

Landslagssjefen mener man må tåle motstandere som drøyer tiden

Landslagssjef Ståle Solbakken mener Latvias uthaling av tid er slik man må regne med.

– Det må være lov til å bruke de midlene. Jeg vil ikke kritisere dem for noe. Vi kan ikke rakke ned på dem. De har tapt 0-1 for Nederland, de har spilt uavgjort mot Tyrkia, de er et godt organisert og hardt jobbende lag, sier Solbakken, og fortsetter:

– De kontrollerte oss fint den første halvtimen. Det er ikke kun vi som ikke fikk det til. Alle de stod imot godt. Men de ble slitne, og hadde blitt enda mer slitne om vi hadde vært bedre i 1. omgang.

– Det ble mye bedre etter pausen. Bommet du med taktikken fra start?

– Det kan man aldri vite. I Latvia var det motsatt. Da hadde vi samme type formasjon og spillere, bortsett fra Haaland for Sørloth. Det er umulig å vite, sier landslagssjefen.

Avviser at den mentale inngangen var feil

Mange eksternt har snakket i månedsvis om Nederland-kampen som kommer, og at Latvia var en mellomstasjon som bare skulle overvinnes før det hele var ment å bli avgjort i Rotterdam.

På spørsmål fra TV 2 avviser imidlertid Ødegaard at den mentale inngangen var feil.

– Jeg føler vi har gjort alt riktig. Vi har vært profesjonelle, hatt fokus på denne kampen hele veien. Vi visste at vi måtte tenke kun Latvia. Akkurat det kunne vi ikke gjort annerledes, men vi skulle spilt bedre 1. omgang og fått ballen i mål i 2. omgang. Det burde vi klart.

Tidligere landslagssjef Drillo uttalte etter kampslutt at det virket som om noen av spillerne hadde litt for høye skuldre og var litt for overtente.

– Det er meget skuffende, det er nesten så jeg får lyst til å begynne å grine, sa Drillo i TV 2s sending.

– Det er forståelig at vi så så inn ut, men jeg føler ikke at vi var det. Vi var rolige, fokuserte og tent før kamp. Alle var der de skulle være. Da er det spesielt at det blir som det blir, særlig første halvtimen. Alle var på hugget og inngangen var veldig godt. Det er kjedelig at det ble sånn, sier Ødegaard.

Etter kampen så det mørkt ut for Norge, men etter at Nederland rotet det til mot Montenegro i sluttminuttene, lever alt igjen. Med seier over Nederland vil Norge være sikret minst playoff, mens Nederland faktisk kan ende opp på tredjeplass.

– Jeg tror alt kan skje mellom Montenegro og Tyrkia. Det er fremdeles håp om 2. plass. Vi kan tape og fremdeles bli nummer to om Montenegro slår Tyrkia 3-0. Alt kan skje, sier landslagssjef Ståle Solbakken.