De norske landslagsspillerne var naturligvis ekstremt skuffet etter den svake forestillingen mot Latvia. Nå kan VM-drømmen være over for Ståle Solbakkens menn.

– Det er selvfølgelig surt. Det blir nok en sovetablett i kveld, så står vi opp og glemmer dette i morgen, sier Mathias Normann til TV 2.

Skuffelsen var stor etter at Norge muligens rotet bort muligheten til å kvalifisere seg til VM i 2022.

Drillo: – Får lyst til å begynne å grine

– Det blir tøft i kveld. Jeg kjenner jeg er jævlig skuffet nå, sier Alexander Sørloth.

Før kampen lå Norge på andreplass, med to poengs forsprang på Tyrkia. 90 minutter senere var Tyrkia forbi Norge på målforskjell. Dermed er Norge nødt til å slå Nederland med mer mål, enn hva Tyrkia slår Montenegro gjør på tirsdag.

Det tviler TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på at skjer.

– Røk VM-sjansen nå?

– Ja, det tror jeg så absolutt den gjorde. Nå må det til både et, to og tre undrer for at Norge skal nå VM, sier Mathisen.

Se TV 2s intervju med Ståle Solbakken i videovinduet øverst!

KJEMPET: Alexander Sørloth var tilbake på landslaget etter å ha måtte stå over forrige samling med skade. Foto: Stian Lysberg Solum

Trykket stemning i garderoben

Landslagskaptein Martin Ødegaard var i likhet med lagkameratene svært skuffet etter 0-0 mot Latvia.

– Det er ganske tungt akkurat nå, må jeg innrømme. Vi håpet på seier, og vi fortjente det. Det er surt nå, men vi får være skuffet i kveld, og så får vi omstille. Alt er mulig, selv om dette gjør det en del vanskeligere for oss.

Stopperbauta Stefan Strandberg innrømmer at det var trykket stemningen da spillerne møttes i garderoben etter kampen.

– Det var stille. Det er ikke så mye å si når folk er så deppa. Man må få tid til å bearbeide det litt, sier lyngdølen.

Her rundlures Skjelbæk av norsk supporter på direkten!

Reiser til Nederland med tro på playoff-plass

Nederland kan sikre avansement allerede i kveld med sier mot Montenegro.

– Det er fortsatt åpent med tanke på andreplassen, men først og fremst må vi tenke på vår egen prestasjon i Nederland. Jeg har fortsatt troen, alt er mulig. Vi kan tape og fortsatt ta andreplassen, så alt kan skje, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Den innstillingen har også Mohamed Elyounoussi, som scoret mot Latvia, men måtte se dommeren annullere målet for offside.

– Vi gir ikke opp før dommeren blåser av i Nederland, så får vi se hvordan stoda er da.