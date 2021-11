Slutterklæring vedtatt: – Stort steg i riktig retning

Det er enighet om en avtale på klimatoppmøtet i Glasgow, etter at en viktig formulering av kull ble endret i siste liten i tråd med et forslag fra India.

Flere av de andre landene var sterkt kritisk til endringen, men den ble likevel godtatt.

Dermed kunne landene på møtet klubbe gjennom slutterklæringen, som har fått navnet Glasgow Climate Pact. Et av de viktige punktene i avtalen er at landene bes om å skjerpe sine nasjonale utslippsmål allerede neste år.

Dette er tre år tidligere enn det Parisavtalen i utgangspunktet legger opp til. Mange land har også skjerpet sine målsettinger i år.

Alok Sharma har ledet klimatoppmøtet i Glasgow. Foto: YVES HERMAN / Reuters / NTB

Det er blant annet vedtatt nye regler for handel med klimakvoter i tråd med Parisavtalen.

Norge og Singapore har hatt ledende roller i forhandlingene om reglene for kvotehandel.

Landene i klimaforhandlingene har flere ganger tidligere gjort forsøk på å enes om disse reglene. Men inntil nå har avstanden mellom partene vært for stor.

– Stort steg i riktig retning

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er glad for at det til slutt ble vedtatt en slutterklæring fra klimatoppmøtet i Glasgow.

– Klimamøtet i Glasgow har tatt oss et stort steg i riktig retning. Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5-gradersmålet. Vi trenger en enda raskere overgang til fornybar energi og teknologi for å bruke den på alle samfunnsområder, sier Eide i en uttalelse.

Han forteller videre at på veien dit må verden fase ut kull og slutte med fossile subsidier.

– Det er et kollektivt ansvar for alle å bidra til å sikre et levedyktig klima i framtiden. Samtidig skal vi støtte opp om de fattige landenes evne til å møte og bekjempe klimaendringene, sier han videre.

We have a deal!

🌍🇺🇳✌🏼 @COP26 — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) November 13, 2021

I tillegg til slutterklæringen ble det i Glasgow også enighet om nye regler for handel med klimakvoter i tråd med Parisavtalen. Norge, representert ved Barth Eide, hadde en ledende rolle i forhandlingen om dette temaet.

– Jeg må innrømme at det er fint å ha bidratt til det, sier klima- og miljøministeren til NTB.

Skarp kritikk

Kina, India, USA og EU skal ha diskutert avsnittene om fossil energi i utkastet til slutterklæring i innspurten på klimatoppmøtet. I avsnittene har India foreslått en endring.

I utkastet til slutterklæring var det en oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft uten fangst og lagring av CO2.

Indias klima- og miljøminister Bhupender Yadav ønsket i stedet ordlyden «fase ned». Kort tid senere ble slutterklæringen vedtatt.

EU, Sveits og flere andre land kom med skarp kritikk av den plutselige endringen, men gikk altså med på endringen.

– Det har vært voldsomme dragkamper her

– Vi har en avtale

Kinas utsending til møtet Xie Zhenhua, sa tidligere lørdag kveld via en oversetter til nyhetsbyrået Reuters «vi har en avtale», uten at noen andre kilder kunne bekrefte dette.

Klimatoppmøtet startet mandag søndag 31. oktober, og nesten alle verdens land deltar i forhandlingene i regi av FN.

Forhandlingene skulle etter planen bli ferdig fredag, men har ikke uventet trukket ut. Slutterklæringen må bli enstemmig vedtatt.