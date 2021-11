Mann pågrepet med brødkniv i Oslo – politiet måtte true med pepperspray

Politiet har pågrepet en mann etter meldinger om truende oppførsel ved Romsås T-banestasjon lørdag kveld.

#Oslo Vi har pågrepet en mann på Romsås T-banestasjon. Meldingen gikk ut på at han var truende, men at han ikke hadde noen farlige gjenstander på seg. Da patruljen påtraff mannen nede på stasjonsområdet, hadde han en stor brødkniv i hånda. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 13, 2021

– Vi fikk melding om at det var en ungdom på T-banen som var utagerende og at det var ubehagelig for folk på stedet. Da politiet kom tok de seg ned på perrongen hvor de finner vedkommende med en stor kniv i hånda, sier operasjonsleder Lina Odden i Oslo politidistrikt til TV 2 klokken 19.55 lørdag kveld.

Politiet truet mannen med bruk av pepperspray, men fikk kontroll på vedkommende på annet vis.

– Politiet var ubevæpnet, så det var en guffen opplevelse for patruljen på stedet, sier operasjonslederen.

Mannen, som enda ikke er identifisert av politiet, har blitt pågrepet og kjørt til sentralarresten.

– Dette kunne blitt en skummel hendelse om patruljen ikke hadde fått kontroll på mannen, men denne gangen gikk det bra, sier Odden.

Politiet fikk første melding klokken 18.28 lørdag. Ingen ble skadd i hendelsen.