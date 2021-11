Spillerbørs: – Dette kan bli avgjørende for om Norge går til VM eller ikke

Se sammendrag av kampen øverst!

Norge-Latva 0-0

Det norske laget stanget og stanget mot den latviske muren på Ullevaal, men lyktes aldri.

Dermed ble det et skuffende 0-0-resultat, og nå må Norge trolig dra til Nederland og tirsdag slå stormakten med mer enn Tyrkia slår Montenegro med for å komme seg til VM.

Det norske laget fikk imidlertid en opptur sent på lørdagskvelden da Montenegro kom tilbake fra 0-2 til 2-2 mot Nederland, som kunne sikret VM-plassen med seier.

På TV 2s spillerbørs blir Mathias Normann trukket frem som den med flest superlativer blant de norske spillerne etter 0-0-oppgjøret på nasjonalrenaen.

– Formspilleren fra Premier League tar med seg nivået og momentum inn i landslagsvarmen, og det er først når han tar med seg ballen gjennom ledd - enten ved pasninger eller føring av ball - at Norge klarer å skape noe før hvilen. Et par halvfarligheter fra distanse. Flott innlegg før Moi-«scoringen» som annulleres. Nå blir det spennende å se om kroppen kan restitueres til det skal avgjøres i Rotterdam. Dette kan bli avgjørende for om Norge går til VM eller ikke, er dommen overfor Norwich-spilleren.

Skal Norge kunne slå Nederland i Rotterdam, er de trolig avhengig av alle sine beste menn i topp fysisk forstand, og det har hersket tvil om hvorvidt Mathias Normanns kropp holder til to kamper på 90 minutter på så kort tid.

TV 2s børs er satt av fotballreporter Helge Kalleklev fra Ullevaal Stadion.

PS! Dersom Nederland ikke slår Montenegro senere tirsdag, kan Norge komme seg til VM-playoff eller gruppeseier kun med seier mot nederlenderne.

Tabellen nå før Montenegro-Nederland: