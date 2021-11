Norges VM-håp svekket etter skuffelse

Norge - Latvia 0-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Norge skuffet foran et fullsatt Ullevaal med bare 0-0 mot Latvia.

Det betyr at de norske VM-mulighetene er svekket før siste kamp.

– Jeg tror alt røk her i kveld, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Sannsynligvis var det VM-billetten som røk, så skuffelsen er veldig stor, sier tidligere landslagssjef Egil Olsen.

– Det virker som om noen av spillerne hadde litt for høye skuldre og var litt for overtente. Det er meget skuffende, det er nesten så jeg får lyst til å begynne å grine, legger Drillo til.

Tyrkia, som vant 6-0 mot Gibraltar, tok seg forbi Norge og opp på andreplass på bedre målforskjell når én kamp gjenstår i VM-kvalifiseringen. I siste kamp skal Norge til Nederland, mens tyrkerne møter Montenegro borte.

– Tidligere har vi misset mot jevnbyrdig eller motstand som har vært i overkant. Det gjør vi ikke her. Vi møter en motstander vi er klart bedre og skal slå. Det har jeg ikke vært borti før, sier Drillo.

Nederland kunne sikret seg VM-plassen med seier over Montenegro sent lørdag kveld, men Louis van Gaals menn rotet bort en 2-0-ledelse og måtte se kampen ende 2-2. Dermed kan Norge fortsatt vinne gruppen.

– Kastet bort første halvtimen

Landslagssjef Ståle Solbakken var skuffet over starten på kampen.

– Først og fremst kastet vi bort den første halvtimen. Vi spiste oss litt inn i det siste kvarteret før pause. Andre omgang var klart godkjent. Det var et stormløp hvor vi skapte mye, men hadde marginer mot. Men uansett hvordan vi snur på det, er det skuffende at vi ikke slår dette laget, sier Solbakken til TV 2.

– Jeg synes vi fikk litt feil avstander i laget. Thorsby og Normann fikk ikke sine posisjoner riktig, og da ble det for langt mellom spillerne i den offensive delen av spillet. Jeg tror det knyttet seg for noen, det var noen som hadde dårligere ballomgang enn det vi har sett på lang, lang tid. Da kommer beslutsomheten og sjansene, sier den tidligere FC København-treneren.

Forsvarssjef Stefan Strandberg var naturligvis også skuffet.

– Det er tungt selvfølgelig. Vi er ikke oss selv de første 30, men resten av kampen er vi egentlig på et bra nivå. Det er bare en av de dagene hvor ballen ikke vil i mål, det er tungt, sier lyngdølen til TV 2.

– Det er ekstremt frustrerende. Man føler seg lit hjelpeløs når sjanse på sjanse ikke går vår vei. Det er en blanding av udyktighet og uflaks. Alt i alt er det ikke godt nok og ikke slå Latvia hjemme, sier Strandberg.

Moi: – Vi gir ikke opp

Mohamed Elyounoussi trodde han avgjorde kampen elleve minutter før full tid, men scoringen ble annullert for offside etter VAR-bruk.

– Jeg trodde det var matchvinner-målet. Vi kan ikke klage på fansen i dag, det var magisk stemning her. De pushet oss til å heve spillet i andre omgang, sier Elyounoussi til TV 2.

– Vi er selvfølgelig skuffet som alle andre, sier sarpingen.

– Føler du VM-billetten glapp her i kveld?

– Vi gir ikke opp før dommeren blåser av i Nederland, så får vi se hvordan ståa er da, sier Elyounoussi om tirsdagens kamp i Rotterdam.

Alexander Sørloth, som stusset ballen til Elyounoussi, mistenkte offside da han så Elyounoussi sette ballen i mål. Han ser fremover etter skuffelsen.

– Vi gjør det mye vanskeligere for oss. Vi får være skuffet i kveld, så kommer det en ny dag i morgen, så må vi bare vinne mot Nederland, sier Sørloth.

Rufsete Norge

Det norske landslaget leverte en rufsete åpning på kampen. Latvia kom med et skremmeskudd allerede etter fem minutters spill. Alvis Jaunzems sendte av gårde et skudd som gikk via Birger Meling og like utenfor målet til Ørjan Håskjold Nyland, som fikk sjansen på bekostning av André Hansen.

Latvia så ut som det farligste laget i starten av kampen, men midtveis i første omgang kom den første sjansen for Norge. Kristian Thorstvedt dro seg løs utenfor og skjøt like utenfor stolpen til Latvia-målvakt Vladislavs Gutkovskis.

Mathias Normann hadde en skikkelig suser fra langt hold ti minutter før pause, men Gutkovskis fikk slått ballen unna. Fem minutter senere kom omgangens største sjanse da Thorstvedt headet Martin Ødegaards innlegg i stolpen.

Byttet inn King i pausen

I pausen gjorde landslagssjef Ståle Solbakken ett bytte: Joshua King ble byttet inn for Morten Thorsby, og formasjonen ble lagt om fra 4-2-3-1 til 4-3-3.

– Vi vil både få mer trøkk inn mot boksen og bedre gjenvinningen, forklarte landslagsassistent Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

Det tok noen minutter før det skjedde, men det ble mer trøkk etter pause.

Snaut ti minutter inn i andre omgang viste Martin Ødegaard seg strålende frem da han danset forbi flere Latvia-spillere. Han slo opp til Alexander Sørloth, om tuppet gjennom til Thorstvedt. Genk-spillerens avslutning ble imidlertid reddet av Gutkovskis. Like etter headet Sørloth et hjørnespark like over tverrliggeren.

I det 65. spilleminutt var Mohamed Elyounoussi alene gjennom etter en glitrende pasning fra Alexander Sørloth. Southampton-spilleren sendte ballen forbi Gutkovskis, men en Latvia-spiller hadde falt av og reddet på strek.

Moi-målgivende annullert

Elleve minutter før full tid jublet Mohamed Elyounoussi og resten av det norske laget for det de trodde var 1-0-scoringen. En stuss fra Alexander Sørloth havnet hos Elyounoussi på bakerste stolpe. Der gjorde «Moi» ingen feil, men etter en lang VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

Med ett minutter igjen av ordinær tid fikk Sørloth en kjempesjanse, men forsøket fra Real Sociedad-spissen gikk over. Like etter var Latvia svært nær på et hjørnespark, men headingen gikk rett på Ørjan Håskjold Nyland.

Innbytter og debutant Ola Solbakken ville ha straffespark i sluttminuttene.

– Jeg føler jeg blir dratt i trøya. Hvis jeg ikke blir dratt ned der, får jeg headet helt alene. Sånn som jeg opplever det, er det klink straffespark, sier Solbakken til TV 2.

I overtidsminuttene bombarderte Norge det latviske målet, men gjestene holdt unna og fikk med seg ett poeng.

– Normalt med de sjansene Norge skapte i denne kampen, skulle kampen vært avgjort greit, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.