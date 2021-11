Simon Nitsche og Helene Spilling vant Skal vi danse: – Helene, denne seieren er din!

Stående applaus fra dommerne og publikum, gledestårer og 10'ere representerte Skal vi danse-finalen 2021. Både dommerne, de tidligere danseparene og publikum var tydelig imponert over finalistene som ga alt på parketten i løpet av kvelden.

Paret som stakk av med seieren og løftet vinnerpokalen var sportsanker Simon Nitche (28) og proffdanser Helene Spilling (24).

Se alle dansene fra finalen nederst i saken.

Takket dansepartneren for seieren

Etter å ha blitt utropt som vinnere av Skal vi danse løftet Nitsche dansepartneren av parketten i glede.

– Dette er helt utrolig, utrolig gøy!, sier en tydelig overlykkelig Nitsche, og takker Magnus Moan (28) og Ewa Trela (42) som verdige motstandere.

Det er likevel liten tvil om hvem Nitsche mener var den egentlige vinneren av Skal vi danse 2021 – nemlig dansepartneren Helene Spilling.

– Helene, denne seieren er din. Gratulerer med dagen! sier han til en smilende Spilling før han gir henne en stor klem – og de løfter pokalen sammen.

HYLLET HELENE: Simon dedikerte seieren til dansepartneren. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Kommer til å få kjærlighetssorg

Etter seieren innrømmer Nitsche at Skal vi danse-boblen ble større enn han først hadde trodd, og at han kommer til å savne det unike eventyret han har levd de siste tolv ukene.

– Dette har vært en opplevelse for livet, sier en preget Nitsche med armen rundt dansepartneren Spilling.

– Produksjonen sa på forhånd at dette kom til å bli mye mer enn det jeg hadde trodd, og det lo jeg litt av. Men det har det virkelig vært. Ikke bare trening, men vennskap, fortsetter 24-åringen.

– Den realityboblen har slått meg hardt. Jeg kommer til å få kjærlighetssorg allerede i morgen, avslutter han.

Selv om Moan kun var en arms lengde fra pokalen og endte med å danse seg til en andreplass, er han også takknemlig for opplevelsen.

– Jeg er strålende fornøyd, og dette er en seier for meg, sa han om andreplassen.

– Jeg snakket mye med Ewa gjennom denne uken her, og det vi ble enig om var å bli litt bedre hver dag, komme her på parketten og levere dans og underholdning som vi er fornøyd med, fortsatte han.

– Det har vi gjort så til de grader. Vi har løftet oss mange hakk på alle dansene i kveld, så jeg kan ikke misfornøyd. Jeg er veldig glad på Simon og Helene sine vegne at de vant, de har vært steingod hele veien. Det lå og vippet, avsluttet han.

ANDREPLASS: Moan var fornøyd med andreplassen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Danset som vinnere og latin-amerikanske guder

Da finalen var i gang, er det både spente finalister, dommere, programledere og tidligere dansepar som er samlet både på og ved siden av parketten for siste gang denne høsten.

Kveldens første finaledans sto Nitsche og Spilling for, og imponerer stort med dansen fra det første programmet, nemlig en Cha Cha Cha. Paret fikk full pott med 30 poeng for sin første dans denne kvelden.

– Jeg sier ikke du vinner, men du danser som en vinner!, sa en tydelig imponert Hegseth om dansen – samtidig som han trakk frem kjemien med dansepartneren Spilling.

– Du får til den flørten som er karakteristisk for Cha Cha Cha'en, lekenheten og alt som er. En fantastisk start på kvelden, hyllet Mørk Lingjæret.

Til tross for at Nitsche og Spilling ble skrytt opp i skyene for deres åpningsdans, ble det ikke noe mindre skryt på Moan og Trela når de danset sin første finaledans.

– Ja! Jeg blir så glad!, ropte Hegseth etter dansen.

– Du er akkurat som en latin-amerikansk Gud!, legger han til.

– Du er helt sjef, du er helt konge – på hele dansegulvet, sa Mørk Lingjæret.

Danseparet fikk også tre tiere fra dommerne.

– Surrealistisk kveld

Da finalistene i løpet av kvelden fikk spørsmål fra TV 2 om hvordan finalen hadde vært så langt, var det ikke tvil om at humøret var på topp.

– Det er fantastisk gøy, og en ære å stå her med Magnus, svarte Nitsche.

Moan takket rivalen, og sa det var like stort å stå i finalen med sportsankeren. Begge var enig om at det så langt hadde vært vanskelig å holde trett med hverandre, ettersom begge hadde fått tre tiere etter første danser.

– Det har vært en helt surrealistisk kveld. Det som venter nå er bare kremen, svarte Moan.

Dommer Merethe Mørk Lingjæret hadde sammen med de andre dommerne latt seg imponere allerede etter kun to danser, og sa hun håpet at resten av kvelden ble like enestående.

– De har vært helt fantastisk, vi har lyst å hoppe inn på dansegulvet alle sammen. Vi får servert fantastisk dans, og jeg er så spent på om de klarer å toppe dette videre begge to, sa dommer hun om resten av kvelden.

– Beste jeg har sett i år

Kveldens andre dans skulle velges av dommerne. Nitsche fikk tildelt Slow Fox.

Dansen imponerte dommeren så stort at en av dem valgte å reise seg fra stolen.

– Jeg ser at Helene kan danse som en profesjonell danser i dine armer, for du er så god. Jeg tar av meg hatt og alt. Kanskje ikke kjolen, men jeg applauderer, sa Dehli Cleve til jubel fra salen.

– Av alle dansene jeg har sett i Skal vi danse i år, er dette den beste dansen, sa Morten Hegseth.

Nitsche og Spilling fikk 30 poeng for sin Slow Fox.

Moan og Trela sin utfordring fra dommerne var å danse Tango, og deres dans får også enestående tilbakemeldinger.

– Du er ikke en idrettsutøver, du er en kriger! Du er så rå, og jeg er så imponert – for et par!, applauderte Hegseth.

– Dette var totalt samspill på alle bauer og kanter. Du er perfekt matador som herjer med den rød kappen din over gulvet, med total autoritet!, sa Mørk Lingjæret.

Danseparet fikk 30 poeng fra dommerne for sin andre dans.

Årets siste danser

Den siste dansen fikk parene velge selv.

– Det var helt utrolig. Det var utrolig morsomt, og trist, og vondt og morsomt – alt på en gang, sa en andpusten Nitsche etter sin siste dans på parketten.

– Dere leverer alltid fult show. Jeg er litt usikker på hvilken sjanger det var, og det ble litt heseblesende til tider. Men likevel var det show på høyt nivå, sa Mørk Lingjæret om sportsankerns siste dans.

– Jeg tenker at dette var et show. Hvis dette hadde vært en stor scene og en stjerne hadde stått der, hadde de ønsket å ha dere som bakgrunnsdansere, sa Dehli Cleve om dansen.

Moan og Ewa valgte en roligere dans som sin siste, og den ble beskrevet som både nydelig og vakker – og rørte en av dommerne til tårene.

– Jeg er så rørt, jeg. Jeg følte at dere fortalte historien om dere to, jeg syns det var helt nydelig bindet sammen, det var følelser i pur form på dansegulvet. Det var helt fantastisk, tusen takk, sa en tårevåt Hegseth.

– Dette er et bevis på at dans kan fortelle historier, når vi skjønner hvordan vi skal bruke til bevegelsen med partneren og musikken. Da leverer dere så nydelig dans som dere gjorde nå, sa Cleve.

Her ser du finalendansene:

Første dansepar til å entre finaleparketten var Simon og Helene, som danset sin Cha Cha Cha fra det første programmet.

Etter pausen var Magnus og Ewa klar for sin første dans for kvelden, som var deres salsa fra Kampkvelden.

Alle de ti utslåtte danseparene var tilbake på parketten

Da Simon og Helene var tilbake på parketten danset de slowfox, etter utfordring fra dommerne. Dommer Dehli Cleve reiste seg fra stolen med applaus, og Morten Hegseth sa det var det beste han hadde sett på parketten i år.

Magnus og Ewa sin utfodring fra dommerne var en paso doble. Moan ble beskrevet som den perfekte matador, og en kriger av dommerne.

Siste dansen fikk danseparene velge helt selv, og Simon og Helene stilte med et ellevilt lysshow.

Den siste dansen Magnus og Ewa var roligere, og ble beskrevet som nydelig historiefortelling fra dommerne.

