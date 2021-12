Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om en herlig BMW 635 CSI fra 1981, en smal bro og en bred traktor...

BMW har så lenge jeg kan huske hatt et udiskutabelt kvalitetspreg - og ikke minst vært kjent for kjøreegenskaper få andre kan måle seg med. Derfor var det i mine yngre journalistår ekstra stas når det dukket opp invitasjoner til lansering og testing av nye BMW-modeller. Det var egentlig ikke så avgjørende om det alltid handlet om biler fra aller øverste hylle. Når invitasjonen kom om tur til München, visste vi at det ventet kaskader av kjøreglede, uansett om det var en mindre BMW – eller en stor en!

Litt kluss må man regne med - det er en del av sjarmen

Påkostede spesialmodeller

Slik var det også en gang senhøstes 1981, og det var ikke småtterier til bil vi skulle få prøvekjøre. Det handlet nemlig om noe så spennende som BMW 635 CSI. Denne sportskupéen hadde et design som i mine øyne fortsatt slår det meste.

Den nye modellen etterfulgte den første BMW 6-serien som startet i 1975 med 630 CSI og 633 CSI. En 635 CSI dukket opp allerede i 1978 i E12-serien, men den vi kjørte var altså oppfølgeren i den nye modellserien E28.

I praksis var modellene i 6-serien rett og slett mer eksklusive og påkostede utgaver av 5-serien, som også kom i ny versjon høsten 1981. E28-serien ble produsert helt til 1989, selv om BMW lanserte en ny generasjon 5-serie høsten 1987.

Bilen var lekker også fra denne vinkelen.

Mer enn 200 hester

Av de vakre BMW coupé-modellene som ble produsert i perioden fra 1975 til 1989, var 635 CSI bestselgeren, med i alt 45.215 biler. Nærmest fulgte 533 CSI med 23.432 biler. Av 628 CSI, 630 CS(i) og M635 CSI var antallene langt mer beskjedne.

Men altså, tilbake til München og prøvekjøring av nye BMW-modeller som vi nok hadde ekstra høye forventninger til – bare synet av en 635 CSI var jo mer enn nok til å få sterke rykninger i gassfoten! Ikke bare var bilen direkte vakker å se på både inn- og utvendig, den hadde dessuten godt over 200 hester å sparke fra med!

Det gikk an å gå løs på Autobahn med denne!

Ofte styggfort

Ved slike billanseringer er det vanlig at to og to journalister deler bil og bytter på å kjøre. Selv ble jeg enig med en stammefrende fra Adresseavisen i Trondheim om å kjøre sammen, slik vi for øvrig hadde gjort ved et par anledninger tidligere.

To trøndere i sin beste alder i en for sin tid ganske unik fartsmaskin med Autobahn foran frontruta – kunne dette være en god kombinasjon, kan man saktens undre.

Selv kan jeg vel i ettertidens kranke lys best beskrive det sammenligningsvis med å dytte en femåring gjennom døra til godtebutikken med beskjed om å plukke fritt – uten monetære begrensninger!

Og slik fortonte det seg langt på vei i praksis også. Det gikk fort. Ofte styggfort!

635 CSI hadde en førerplass av godt BMW-merke.

Kampen om forkjørsretten

Bra gikk det også, i alle fall nesten hele tiden. Det vil si inntil vi, med kollega Bjarne bak rattet, befant oss på en bygdevei ved foten av Alpene. I friske klyv selvsagt; nå var det bilens egenskaper i svingene vi jaktet på, og også disse krevde litt gasspådrag for å la seg lokke frem. Vi fant dem også; fantastiske kjøreegenskaper.

Det var da en smal bro dukket opp i synsfeltet. Vi mer skjønte enn så at den var for smal til at to kjøretøy kunne møtes, men vi så helt tydelig at en stor traktor nærmet seg fra den andre siden. Traktoren var mye nærmere broen enn oss – men Bjarne gamblet på at vårt fraspark skulle gi seier i kampen om forkjørsretten.

«Ka-donk, ka-donk, ka-donk”

Vi så i siste liten at den kampen ville vi tape – og Bjarne sto på bremsepedalen, bokstavelig talt! Det hylte og skrek og litt røyk kom det også før BMW-en stanset med snuten nesten i berøring med det nærmeste rekkverket.

– Det gikk jo fint dette, mælte Bjarne, småsvett, men rimelig fornøyd med bremseoperasjonen.

Så ble det vår tur til å passere broen etter at traktoren var over.

«Ka-donk, ka-donk, ka-donk» kom det fra bakhjulene - og verre jo fortere det gikk.

Dette er en 1986-modell. Nå er også støtfangeren trukket rundt hjørnene og inn mot bakhjulene. Foto: BMW

Skulle hatt ABS!

Vi kunne kjenne hvordan hekken gikk opp og ned for hver omdreining. Så dermed gikk det faktisk veldig langsomt frem til lunsjstedet, der det første som skjedde var at vi fikk en annen bil, mens BMW-teknikere tok seg av luksusbilen med de nå sannsynligvis sekskantede bakdekkene.

– Veldig synd at vi ikke hadde ABS-bremser nå, oppsummerte Bjarne hendelsen på ganske treffende vis...

Om bilen var vi aldeles samstemmige – dette var topp på alle måter!

Gikk ut over kjørekomforten

For en bilentusiast stemte det aller meste med en BMW 635 CSI. Den hadde utseendet med seg til de milde grader, både inn- og utvendig. Førerplassen var nitid tilrettelagt for at personen bak rattet skulle ha de aller beste forutsetninger for full kontroll til enhver tid, og kjøreegenskapene var BMW på sitt aller beste, slik jeg husker bilen. Men det skal innrømmes: Sekskantede dekk bak i stedet for runde gikk hardt ut over kjørekomforten!

Lynrask da – sinke nå

Motormessig var bilen også en opplevelse av de mer sjeldne. I en tid da 100 hester var mer uvanlig enn vanlig i større familiebiler, vartet 635 CSI opp med en rekkesekser på 3,5 liter med solide 218 hk!

Ikke bare var bilen god for en toppfart på rundt 215 km/t, men den leverte også akselerasjon på et nivå som langt fra var dagligkost den gangen. Fra 0 til 100 km/t brukte den bare litt under 9 sekunder, og det var kjapt i 1981.

I dag aspirerer slike ytelser mer til betegnelsen sinke, noe som illustrerer veldig klart hva som har skjedd på disse 40 årene!

Bilen hadde dessuten god trekkraft, med et maks dreiemoment på 310 Nm, slett ikke verst...

BMW 635 CSi hadde et imponerende flott front-uttrykk. Foto: BMW

En drøm for fire

Konseptet var ellers det gamle velkjente med motoren foran og drift på bakhjulene. Kreftene ble distribuert av en 3-trinns automatgirkasse.

BMW 635 CSI var en stor bil, 4,76 m lang og 1,73 m bred. Høyden var 1,37 m, og akselavstanden 2,64 m. Inne i kupéen var det drømmeforhold for fire personer, og bagasje fikk de også med seg: 530 liter gikk det inn bak.

Bilen veide tom 1.520 kg, og tillatt totalvekt var 1.860 kg. Tilhenger kunne den også trekke – opptil 1.600 kg med brems.

