Den velkjente Mercedes-stjernen er et av verdens mest kjente varemerker, hundre år etter at Daimler-Motoren-Gesellschaft første gang søkte om merkevarebeskyttelse for stjernen inne i ringen.

Den har blitt selve symbolet på en enestående suksess-historie.

Mercedes-Benz kom nylig med blant verdens ti sterkeste merkevarer på den anerkjente topp-listen fra amerikanske Interbrand.

Her er merket eneste europeiske innslag på topp ti. Som i 2018 plasserte Mercedes-Benz seg som nr. 8 på listen, og merkevareverdien hadde steget med tre prosent til snaue 51 milliarder amerikanske dollar - bare siden 2020.

Beskyttet i 1909

Mercedes er dermed nok en gang verdens mest verdifulle luksusbilmerke. Den trearmede stjernen er imidlertid enda eldre enn de hundre årene som er gått siden Daimler søkte om merkevarebeskyttelse for den. Den ble nemlig sett første gang som beskyttet varemerke allerede i 1909, og var innført i merkevareregisteret i 1911.

En veldig spesiell Mercedes-stjerne med en diameter på majestetiske fem meter kan man for tiden se foran inngangen til Mercedes-Benz-museet. Stjernen er utlånt fra jernbanestasjonen i Stuttgart, som er under ombygging. Dit skal stjernen tilbake når den nye stasjonen står ferdig i 2025.



Stjerner av tilsvarende størrelse roterer på mange store bygninger verden rundt, men det er sjelden det er mulig å komme så nær dem som ved Mercedes-museet akkurat nå.

Den originale Mercedes-stjernen med laurbærkransen til Benz fra 1926. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Mercedes-biler siden 1902

Da Daimler og Benz fusjonerte i 1926 og ble til Daimler-Benz AG, fusjonerte også varemerkene. Daimlers trearmede stjerne ble omgitt av Benz’ laurbærkrans, og dette symbolet har senere kjennetegnet hver eneste Mercedes-Benz – i grillen, oppe på panseret, på rattet eller på felgene.

Med den suksessen den nye bilprodusenten opplevde, ble varemerket også synonymt med teknologisk innovasjon, ingeniørkunst og banebrytende design – og oppnådde på kort tid en enorm popularitet over store deler av verden.

Både laurbærkransen og stjernen har en historie som strekker seg helt tilbake til slutten av 1800-tallet. I 1899 brukte den østerrikske forretningsmannen Emil Jellinek navnet til datteren, Mercédès, som navn på sitt racing-team – og snart ble også dette navnet på bilene han bestilte fra Daimler. Mercedes ble registrert som varemerke 26. september 1902.

Denne plakaten fra 1926 skulle symbolisere den samlede kraften av fusjonen mellom Daimler og Benz. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Benz og Daimler

Den trearmede stjernen var det Paul og Adolf Daimler som sto bak. Sønnene til bil-pioneren Gottlieb Daimler husket en stjerne faren hadde tegnet på et postkort av familiens hjem for lenge siden, og Adolf tegnet den trearmede stjernen på nytt.

De tre armene symboliserte Gottlieb Daimlers visjon om motorisering «på land, til vanns og i luften». Den ble registrert første gang 24. juni 1909 ved det Keiserlige Tyske Patentkontor.

Benz & Cie registrerte for sin del laurbærkransen som varemerke 6. august 1909. Den skulle først og fremst symbolisere suksessen til Mannheim-bedriften i motorsport.

At begge registrerte sine nye varemerker det samme året, hadde en parallell i 1886. Da lanserte først Carl Benz, og litt senere Gottlieb Daimler, sine første biler med forbrenningsmotor.

Siden 1925

Da Benz og Daimler forberedte fusjonen, sto opprinnelig de to varemerkene ved siden av hverandre. Det var i 1924 en designer endelig kombinerte de to til det velkjente varemerket, som ble registrert offisielt med navnet Mercedes-Benz 18. februar 1925.

Senere har dette varemerket knapt blitt endret, og har prydet alle Mercedes-Benz biler senere.

Best Global Brands 2021: Mercedes-Benz ble også i år kåret til verdens mest verdifulle luksusbilmerke. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Også firearmet stjerne

Mindre kjent er det at Daimler i 1921 også hadde en firearmet stjerne varemerkebeskyttet. Denne ble ikke brukt i det hele tatt før i 1989, da den dukket opp som varemerke for det tidligere romfartsselskapet DASA (Deutsche Aerospace Aktiengesellschaft), senere DaimlerChrysler Aerospace.

Selvsagt har varemerkets 100-års jubileum blitt markert behørig i selskapets sosiale media-kanaler med blant annet en film som forteller om varemerkets utvikling og gir et. tilbakeblikk på noe av det som har gjort den trearmede stjernen til et så verdenskjent og karismatisk varemerke.

