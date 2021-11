Skal vi danse-finalen er i gang: – Du danser som en vinner!

Nå braker det løs på parketten for siste gang. Årets Skal vi danse-sesong har vært preget av flere skader, sykdom, sjokk-exit og romanserykter.

KLAR FOR FINALE: Kun en av finalistene får ta med seg pokalen hjem. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Skal vi danse-finalistene som nå kjemper om seieren er sportsanker Simon Nitsche (28) og dansepartner Helene Spilling (25), mot kombinertstjerne Magnus Moan (38) og dansepartner Ewa Trela (42).

Ett av danseparene har vært forhåndsfavoritter fra start, mens det andre har overrasket – men kun ett par kan stå igjen og løfte pokalen med tittelen "Vinnere av Skal vi danse 2021".

Snart ferdig med glitter og glam

Da TV 2 møter finalistene før generalprøven ute på H3 Arena i Fornebu er det to glade og spente, finalister som er klar for finalen.

– Hvordan er det å stå i finalen i dag?

– Det føles litt rart, men utrolig gøy, svarer Moan.

– Nå skal snart tolv uker avsluttes her, og vi skal være ferdig med glitter og glam, så det blir vemodig. Men vi skal kose oss i kveld, svarer Nitsche.

– Hadde dere sett for dere dette for tolv uker siden?

– Absolutt ikke for min del. Jeg sa ja til dette her for å lære meg å danse, svarer Moan.

– Det har du fått til!, skyter Nitsche inn.

– Haha, takk! Ja, jeg er jo her. Men det at jeg skulle komme meg til finalen med Mr. Latino selv, det er gøy, fortsetter Moan og smiler mot Nitsche.

– Det er morsomt, den tar jeg med meg!, svarer Nitsche og ler.

Begge finalistene avslører også at de har funnet frem litt ekstra «krydder» til kveldens dansenumre, og er klar for å gi alt på parketten i hver dans.

– Så må det beste paret vinne, legger Nitsche til.

– Absolutt, svarer Moan.

– Skal mye til for å røre meg til tårer

Dommer Merete Mørk Lingjærde (58) er også klar for finalen, og forteller til TV 2 at hun setter listen høyt, og mye skal til for å imponere henne i kveld.

– Det er to fantastiske og jevngode finalister. Det skal mye til å røre meg til tårer, svarer hun da TV 2 spør hva forventningene hennes for dansene er.

– Jeg har kanskje forventninger om at en av dem klarer å trekke meg med dem ut på gulvet i løpet av en av dansene i kveld, avslutter hun.

Finalen er i gang

Kvelden åpner med en storslått gruppedans hvor finalistene og danseproffene danser sammen på parketten. De tidligere deltakerne er også på plass.

Da programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff spør finalistene hva de ønsker ut av finalen er de enstemmig i svaret – begge ønsker å ta med seg pokalen hjem.

– Disse to har fra første dans meldte seg på i konkurransen. Magnus har bare sjuere, åttere, niere og tiere, og Simon har bare fått åttere, niere og tiere. Og hvem som vinner vet jeg ikke, men lykke til, sier dommer Trine Dehli Cleve (60) om finalistene.

– I dag er alle sammen tilbake, og det er bare en eneste stor fest! Ingen skal hjem, vi skal kåre en første- og andreplass, og det er bare god stemning!, roper en tydelig glad og engasjert dommer Morten Hegseth (35).

– Jeg sier ikke du vinner, men du danser som en vinner

Simon Nitsche og Helene Spilling setter standarden for kvelden, og slår til med tre tiere etter første dans. De danset sin Cha Cha Cha fra første programmet.

– Da du danset Cha Cha Cha første gangen, så sa jeg at denne festen ville jeg være med på. Og jeg vil bare fortsette å være med på denne festen!, sier Dehli Cleve.

– Du legger deg inntil Helene og dere er så flørtende. Så snur du deg til publikum, og så til kamera, og svinger på hoftene. Du klarer så mye samtidig, sier Hegseth om dansen.

– Jeg sier ikke du vinner, men du danser som en vinner!, legger han til til stor applaus fra publikum.

Når det er er Moan og Trela sin tur på parketten etter pausen, gjentar de tier dansen sin fra Kampkvelden. Her er også dommerne kraftig imponert, og gir paret full pott med 30 poeng.

– Ja! Jeg blir så glad!, roper Hegseth etter dansen.

– Du er akkurat som en latin-amerikansk Gud!, legger han til.

– Du er helt sjef, du er helt konge – på hele dansegulvet, sier Mørk Lingjæret.

– Beste jeg har sett i år

Kveldens andre dans skulle velges av dommerne. Simon Nitsche fikk tildelt Slow Fox.

Dansen imponerte dommeren så stort, at en av dem valgte å reise seg fra stolen.

– Jeg ser at Helene kan danse som en profesjonell danser i dine armer, for du er så god. Jeg tar av meg hatt og alt. Kanskje ikke kjolen, men jeg applauderer, sier Dehli Cleve til jubel fra salen.

– Av alle dansene jeg har sett i Skal vi danse i år, er dette den beste dansen, sier Morten Hegseth.

Nitsche og Spilling fikk 30 poeng for sin Slow Fox.

Moan og Trela sin utfordring fra dommerne var å danse Tango, og deres dans får også enestående tilbakemeldinger.

– Du er ikke en idrettsutøver, du er en kriger! Du er så rå, og jeg er så imponert – for et par!, applauderer Hegseth.

– Dette var totalt samspill på alle bauer og kanter. Du er perfekt matador som herjer med den rød kappen din over gulvet, med total autoritet!, sier Mørk Lingjæret.

Danseparet fikk 30 poeng fra dommerne for sin andre dans.

Skal vi danse-finalen ser du i kveld kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play.