Chelsea-stjernen skuffet over de svenske spillerne – kommer med oppfordring

– Som lesbisk kvinne ville jeg aldri dratt på ferie til et land som Qatar, hvor homoseksualitet er ulovlig, skriver Magdalena Eriksson i sin inews-spalte.

Den svenske Chelsea-stjernen, som er kjæreste med klubbvenninne Pernille Harder, mener flere fotballspillere bør bruke stemmen sin for å snakke om menneskerettigheter i Qatar.

– En fordel ved å være kvinnelig fotballspiller, er at vi alltid har måttet snakke for oss selv. I løpet av karrieren har det alltid vært et større tema å ta opp når jeg har blitt intervjuet. Lenge var det for å bygge opp kvinnefotball, så kanskje kommer det lettere nå å snakke om dette, skriver Eriksson.

Hun mener det har vært for få spillere som har snakket om Qatar.

– Jeg er litt skuffet over at våre svenske spillere ikke tar et tydeligere standpunkt. Jeg forventer ikke at hver og en har en mening, men de som har en mening, vil jeg oppfordre dem til å si ifra fordi de har en stor påvirkning, skriver Eriksson.

Larsson: – Forkastelig

Da Sverige-profilen Sebastian Larsson fikk spørsmål om det norske landslaget markering for menneskerettigheter i Qatar i mars, støttet han nabolandet.

– Det skal ikke få skje, det som rapporteres om arbeidere og menneskerettigheter. Det er forkastelig, punktum, sa han til Aftonbladet.

SØTTET QATAR-MARKERING: Sebastian Larsson. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Magdalena Eriksson roser imidlertid de nordiske fotballforbundene for å legge press press på Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Hun mener Finlands landslagskaptein Tim Sparv gjorde et viktig bidrag da han skrev om Qatar i The Players’ Tribune. Sparv skrev at det er viktig at debatten holdes varm.

– Det kanskje viktigste vi som spillere kan gjøre er å snakke om situasjonen der av hensyn av arbeiderne, som ikke har noen stemme. Når lag som England og forhåpentligvis Sverige kvalifiserer seg til VM, vil jeg oppriktig oppfordre dem til å si ifra, for da kan det komme noe godt ut av det, mener Eriksson.

Stemte nei til boikott



I juni var det et klart flertall på det norske fotballtinget som stemte nei til boikott av Qatar-VM.

– Det er ikke noen seier. Vi må først og fremst gjøre noe, og vi må få med flere land. Det er en kjensgjerning at dette er et lite tema i mange land. Der kan vi bli en foregangsnasjon, sa landslagssjef Ståle Solbakken til VG etter fotballtinget.

I landskampene under Solbakken har det vært en markering for menneskerettigheter før avspark i form av t-skjorter og bannere.

– Vi er et land som ikke har vært i VM på 20 år. Om vi skulle ha boikottet nå, før en kvalifisering i det hele tatt har startet, så er jeg usikker på hvor mye oppmerksomhet det hadde fått. Jeg tenker at det er andre måter å gjøre det på for å forsterke budskapet. Men det er en veldig bra at det er en diskusjon, og at så mange i landet her bryr seg. Jeg er stolt over å være norsk, sier landslagskapteinen, sa landslagskaptein Martin Ødegaard i mars.