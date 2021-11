Advarer mot misforståelse: – Vi frykter at antallet brannskader vil øke betydelig

Høye strømpriser gjør at mange sparer strøm ved å vaske klær om natten. Likevel viser en ny undersøkelse at seks av ti ikke har røykvarsler på badet.

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer seks av ti at de ikke har røykvarsler på badet eller der vaskemaskinen står. Det opplyser selskapet om i en pressemelding.

Samtidig velger flere å vaske klær om natten for å spare strøm og unngå høye strømregninger.

– Det kan synes som en litt utbredt misforståelse at man ikke skal ha røykvarsler på badet eller vaskerommet for eksempel. Det er feil, sier Ole Johan Ingebrigtsen ved Nordhordland og Gulen interkommunale brannforebyggende avdeling.

Vaskemaskin og tørketrommel er en risikosone. Derfor bør alle ha en røykvarsler på badet. Foto: Tryg Forsikring

Han sier videre at der du har vaskemaskin og tørketrommel i bruk er en risikosone, og at du i slike rom bør ha røykvarsler.

– Bruker du vaskemaskin eller tørketrommel om natten kan en røykvarsler være en effektiv livsforsikring dersom det oppstår en brann.

– Grip dagen

I samme undersøkelse, som er utført av YouGov, svarer to av ti at de har brukt vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten på grunn av økte strømpriser.

– Vi frykter at antallet brannskader vil øke betydelig hvis tusenvis begynner å bruke vaskemaskin eller tørketrommel midt på natten for å spare penger, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Han forstår samtidig at folk vil unngå høye strømregninger, men advarer mot å gjøre det mens alle i huset sover.

– At hele 6 av 10 ikke har røykvarsler på bad eller vaskerom er skuffende. Grip dagen, få en røykvarsler der vaskemaskinen står, så sover du litt tryggere.

Kan fort bli dyrere

Fra nyttår innføres et nytt prissystem for nettleie som vil medføre at mange vil få differensierte priser gjennom døgnet på nettleien også.

Det vil trolig forsterke prisforskjellen mellom dag og natt. Noe som bekymrer brannvesenet.

– Vi har sett flere tilfeller av branntilløp rundt om hvor vaskemaskiner eller tørketromler har vært medvirkende. Generelt anbefaler vi å være til stede hele tiden når man bruker slike apparater, og unngå for all del å bruke maskinene om natten dersom alle sover, sier Ingebrigtsen.

Brandeggen i Tryg Forsikring sier til TV 2 at også de ser en en økning i forsikringskrav.

– Når det gjelder brannårsak ser vi det. Det har foreløpig ikke økt dramatisk, men det er en økning. Vi forventer at det kommer til å øke kraftig.

– Det du sparer i strømutgifter da kan fort bli mye dyrere. Natten, når alle sover, er den farligste tiden dersom det oppstår en brann, sier Ingebrigtsen.

Både forsikringsselskap og brannvesenet advarer mot å bruke elektriske apparater om natta for å spare strømutgifter. Foto: Tryg Forsikring.

Kommer med klar oppfordring

Det var i fjor 3383 branner og branntilløp, og 45 personer omkom i brann, viser en oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

I Oslo har brann- og redningsetaten registrert 833 tilfeller siden 2016, der elektrisk utstyr var årsaken. I et innlegg på Facebook påpeker de standpunktet deres er som før.

– Vi anbefaler ikke å bruke elektriske artikler når du sover. Det er rene brannforebyggende årsaker til dette.

Samtidig skriver de at det er lite sannsynlig, er det en reell brannfare knyttet til bruk av elektriske apparater.

– Vår bekymring knytter seg til en situasjon hvor flere apparater, som vanligvis brukes når vi er våkne og til stede, settes i gang på nattestid når mange ligger og sover.

Brann- og redningsetaten påpeker også at det handler om sekunder. Samt at røykvarsling og reaksjonstid kan være forskjellen på å få slokket brannen raskt, eller at det utvikler seg til en større brann.

– Bruk gjerne elektriske artikler sent på kvelden og over midnatt hvis du likevel er oppe så lenge, men skru dem av når du går og legger deg. Det er vår klare oppfordring.