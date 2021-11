Vil ha koronapass fra tirsdag – FHI tviler

Fredag åpnet regjeringen for at kommunene kunne innføre koronapass. Tromsø kommune vil ta i bruk løsningen allerede fra tirsdag. – Det tviler jeg på, sier overlege i FHI.

Under fredagens pressekonferanse sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at de vil åpne for at kommunene kan ta i bruk lokale koronapass.

På spørsmål fra TV 2 om hvor fort det kan skje, svarte Støre «i dag eller i morgen».

Men løsningen er ikke på plass, og FHI tror det kan ta noe tid før den blir det.

– Må på plass i Tromsø

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø har vært tydelig på at de ønsker å innføre koronapass allerede fra tirsdag av.

– Vi er klare så fort formalitetene fra regjeringen er lagt til grunn. Det er en del forskrifter regjeringen må vedta både på det juridiske og det praktiske, som må på plass, sier Wilhelmsen til TV 2.

HASTER: Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, vil ha på plass løsningen så fort som mulig. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Han mener det bør gå raskt, og viser til andre land som har innført koronapasset på kort tid. Wilhelmsen mener det haster for Tromsø kommune, som den siste tiden har hatt et høyt smittetrykk.

To grunner

Det er to grunner til at Tromsø må få på plass et koronapass, sier Wilhelmsen. Han tror for det første at et koronapass vil gjøre at flere vaksinerer seg.

– Det er mange som ikke vil gå glipp av julebord, konserter og arrangementer, og dermed håper vi flere vil vaksinere seg.

Han mener vaksinasjonen har stoppet opp på nåværende tidspunkt.

– Men er det rettferdig at uvaksinerte ikke skal få være med på julebord?

– Nei, men jeg tenker at forskriften bør inneholde flere ting. For eksempel kan man vise en fersk negativ test og også få komme inn.

For det andre peker Wilhelmsen på næringslivet, som sårt trenger en annen løsning enn restriksjoner og begrensninger.

– Næringslivet i Tromsø og i landet for øvrig har hatt restriksjoner og vært permittert i over 18 måneder. Hvis man innfører koronapass, kan flere få komme tilbake på jobb.

Tromsø vil innføre koronapass. Foto: Nils Ole Refvik

FHI tviler

Overlege Preben Aavitsland i FHI forstår at kommunene ønsker å komme i gang, men peker på at det er flere avgjørelser som må på plass først.

– Regjeringen må fastsette en forskrift på dette, og så må vi jobbe for å få på plass de tekniske løsningene. Og så må arrangørene legge til rette for å kunne ta det i bruk, sier Aavitsland til TV 2.

– Det er to dager til tirsdag, kan man rekke det?

USIKKER: Overlege i FHI, Preben Aavitsland tviler på at koronapasset blir klart til tirsdag. Foto: Tor Erik Schrøder

– Nei, jeg tviler på det.

På spørsmål om hvorvidt det er nødvendig med lokale koronapass nå, er Aavitsland også tvilende.

– Det er nok et av virkemidlene som kan bidra i kommuner med stort smittepress, men om det er absolutt nødvendig er ikke så sikkert. Det blir opp til kommunene å bedømme, sier han, og legger til:

– Dette er ikke et tiltak man griper til med letthet. Det er noen ulemper ved å innføre en slags todeling av befolkningen i vaksinerte og uvaksinerte. Vi håper de fleste kommuner vil klare seg uten dette.